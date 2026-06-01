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Party-Show verschoben

Konzert-Beben: Gigi muss Innsbruck und Linz absagen

Gigi D'Agostino © Thomas Zeidler
Die für Mittwoch und Freitag geplanten Konzerte von Gigi D’Agostino in Innsbruck und Linz fallen aus. Technische Probleme. An Ersatz-Terminen wird gearbeitet. Gigi soll sein Hitfeuerwerk nun im November zünden.
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Wichtige Information: Terminverschiebung Gigi D‘Agostino. Ein Facebook Posting von Veranstalter  Semtainment schockt nun Tausende Musik-Fans. Die für diese Woche geplanten Konzerte von Gigi in Innsbruck (3. Juni, Olympiahalle) und Linz (5. Juni, TipsArena) fallen leider aus. "Aufgrund interner technischer Angelegenheiten im Zusammenhang mit unserer Produktion sehen wir uns leider gezwungen, die für diese Woche geplanten Konzerte mit Gigi D’Agostino am 3. Juni in Innsbruck und am 5. Juni in Linz unerwartet und mit großem Bedauern zu verschieben."

Gigi D’Agostino 02-NOV-2024 @ Stadthalle, Vienna, Austria © Thomas Zeidler-Künz © Thomas Zeidler

Gigi-Konzerte sollen im November nachgeholt werden

Ein schwerer Schlag für über 12.000 Ticket-Besitzer- denn niemand bringt mehr Stimmung als Gigi D‘Agostino. Nach einem Erfolgsrun mit weit über 60.000 Besuchern seit 2024 in Österreich und der Premiere der bahnbrechenden 360-Grad-Show mit einem Triplepack in Graz und beim oe24-Konzert in Wien wollte die DJ-Legende jetzt noch mal drauflegen. Daraus wird nun leider nichts. "Wir arbeiten bereits mit den Veranstaltungshallen zusammen, um neue Termine festzulegen, die wir so bald wie möglich bekannt geben werden." Auf oe24-Nachfrage kann Kärtner Buddy Thomas Semmler dann schon etwas mehr verraten: "Die genauen Termine könnten schon dieser Tage folgen. „Wir sind in ständigem Kontakt mit Gigi und gehen aktuell davon aus dass die Konzerte im November nachgeholt werden können."

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Technische Probleme stoppen Gigi

Gigi D’Agostino 02-NOV-2024 @ Stadthalle, Vienna, Austria © Thomas Zeidler-Künz © Thomas Zeidler

Die aktuellen Konzert-Absagen in Innsbruck und Linz beruhen aber nicht auf irgendwelchen Star-Allüren des Mega-DJ, sondern, wie Semtainment schreibt, auf technischen Problemen. "Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Künstler und seine Agentur „Modusart" keinerlei Verantwortung für diese Verschiebung tragen, die ausschließlich auf Probleme unserer technischen Produktion (Semtainment) zurückzuführen ist. Wir freuen uns alle darauf, die neuen Termine in Kürze bekannt zu geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

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