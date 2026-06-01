"Kann es kaum erwarten!" Mick Jagger denkt an Stones Tour

Am 10. Juli liefern die Stones die neue CD "Foreign Tongues". Dafür stellt Mick Jagger nun sogar wieder Konzerte in Aussicht. Wohl erst 2027, denn noch im Sommer geht Ronnie Wood auf Solo-Tournee. Rockt auch die Burg Clam.

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"Ich würde liebend gerne auf Tour gehen, ich kann es kaum erwarten!" Mick Jagger verkündete in der BBC-Show "Tracks Of My Life" den Musik-Hammer des Jahres. Die Stones planen für ihr neues Album "Foreign Tongues", mit den man ab 10.Juli wieder weltweit Charts stürmen wird, doch noch einige Konzerte. Das gab die Oberlippe des Rocks auf die Frage, ob die Stones doch noch einmal touren, bekannt

Stones Tour: "So bald wie möglich!"

Allerdings gleich mit einem kleinen Rückzieher, denn Jagger stellte in der Show schnell klar, dass die Fans nicht auf eine überraschende Ankündigung in naher Zukunft hoffen sollten. "Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird", fügte er hinzu. "Aber hoffentlich wird es so bald wie möglich sein."

BROOKLYN, NEW YORK - MAY 05: Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood pose backstage during the exclusive launch event of The Rolling Stones new album “Foreign Tongues” at Weylin on May 5, 2026 in Brooklyn, NY. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for UMG) © Kevin Mazur/Getty Images for UMG

Nach den bereits für 2025 und 2026 geplanten und dann leider doch wieder verworfenen Plänen für eine Europa-Tour haben die Rock-Dinos nun 2027 im Visier. Diesen Zeitrahmen hat ja unlängst auch Keith Richards bestätigt.

Rolling Stones 16-SEP-2017 @ Beim Red Bull Ring, Spielberg, Austria © Thomas Zeidler © Zeidler

Ronnie Wood, der am Montag seinen 79. Geburtstag feierte, verkürzt indes die Wartezeit und zündet im Sommer eine rare Solo-Tournee, die u.a. in Italien, Köln oder Amsterdam stoppt. Der Auftakt steigt just in Österreich. Am 16. Juli gibt es auf der Burg Cam die Essenz der Werkschau "Fearless: Anthology 1965 -2025". Die Fans hoffen dabei auf den einen oder anderen Stones-Klassiker.