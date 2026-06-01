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Fest in Frankreich

Schumacher-Hochzeit: Erstes Foto der Luxus-Feier!

Ralf Schumacher und Étienne Schumacher
Ralf Schumacher und Étienne Schumacher gaben sich am 30. Mai im Rathaus in Saint-Tropez das Ja-Wort. © Sky/Thibault Daliphard
Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und sein Partner Étienne haben sich im Rathaus von Saint-Tropez im Beisein zahlreicher prominenter Gäste das Ja-Wort gegeben.
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Ralf Schumacher und Étienne Schumacher gaben sich gestern, am 30. Mai, im Rathaus in Saint-Tropez das Ja-Wort. Das Paar feierte den besonderen Tag in einer der exklusivsten Regionen Frankreichs und lud zu diesem Anlass eine große Gesellschaft an die malerische Côte d’Azur ein.

Prominente Gäste bei Trauung

Insgesamt feierten 110 Gäste gemeinsam mit dem frischgebackenen Ehepaar. Eine ganz besondere Rolle nahm dabei Ralfs Sohn David ein, der als Trauzeuge fungierte und in Begleitung seiner Frau Vivien erschien. Auch Vater Rolf Schumacher ließ sich das emotionale Ereignis nicht entgehen.

  • Die TV-Promis: Die bekannten Fernsehpersönlichkeiten Carmen und Robert Geiss feierten live vor Ort mit.
  • Die Sport-Experten: Sky-Experte Peter Hardenacke gratulierte dem Brautpaar persönlich.
  • Die Kommentatoren: Auch Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos war Teil der exklusiven Gesellschaft.

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Luxus-Dinner am Sandstrand

Nach der offiziellen Zeremonie im Rathaus zog die gesamte Hochzeitsgesellschaft weiter, um den Abend gebührend ausklingen zu lassen. Für die Gäste ging es in den luxuriösen Strandclub "La Bouillabaisse", wo ein exklusives Dinner bei Sonnenuntergang serviert wurde.

Besondere Highlights

Neben stimmungsvoller Live-Musik sorgten die frisch Vermählten auch für einen spektakulären visuellen Höhepunkt. Ein großes Feuerwerk erhellte kurz nach Mitternacht den Nachthimmel über der französischen Küste und rundete die Traumhochzeit perfekt ab.

Ausstrahlung

Die ersten beiden Episoden der Serie sind bereits verfügbar, Episode 3 ist ab 4. Juni verfügbar und das große Finale mit exklusiven Einblicken in die Hochzeitsfeierlichkeiten ist ab Samstag, 6. Juni exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst Sky X, sowie linear auf Sky One am 11. Juni um 20.15 Uhr zu sehen

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