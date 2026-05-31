Stefan Mross:  "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen"

Nach mehr als 30 Jahren wird die ARD-Kultsendung eingestellt.

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Für Millionen Schlagerfans gehört er zum Sonntagvormittag wie Kaffee und Gebäck: Stefan Mross. Doch nun beginnt für den Moderator und Musiker ein Abschied auf Raten. Mit dem Start der neuen Saison läuft am Sonntag die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags". Nach mehr als 30 Jahren wird die ARD-Kultsendung im Herbst eingestellt, für Mross endet damit nach 21 Jahren eine prägende Ära.

Wie Mross gegenüber der "Bild" erklärte, traf ihn die Entscheidung des SWR Anfang des Jahres völlig unvorbereitet. Das Aus habe ihm "den Boden unter den Füßen weggezogen". Die Sendung sei über zwei Jahrzehnte hinweg sein Lebensmittelpunkt gewesen. Inzwischen blickt der 50-Jährige jedoch nach vorne und freut sich auf die letzten 13 Live-Ausgaben aus dem Europa-Park in Rust.

Einfach happy

Während der Dreharbeiten lebt Mross gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger direkt am Set in einem Wohnmobil. "Ein vertrautes Umfeld. Eigenes Bett hinter der Bühne. Gefühlt 50 Meter von der Hauptbühne weg", sagte er der "Bild". Das Paar sei "einfach nur happy".

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Besonders kritisch sieht Mross die Begründungen für das Ende der Sendung. Als Gründe seien ihm "Verjüngung, kommerzwirtschaftliche Gründe und Digitalisierung" genannt worden. Dass das Interesse am Format nachgelassen habe, glaubt er nicht. "Im Jänner haben wir noch in einer Woche 20.000 Tickets verkauft. Die Leute sehnen sich noch nach ,Immer wieder sonntags‘", betont er gegenüber der Zeitung.

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Tatsächlich gehörte die Show zuletzt weiterhin zu den erfolgreichsten Formaten am Sonntagvormittag und erreichte regelmäßig mehr als eine Million Zuschauer. Dennoch verwiesen ARD und SWR auf Sparmaßnahmen sowie die stärkere Ausrichtung auf digitale Angebote und jüngere Zielgruppen.

Konzept bleibt gleich

Am Konzept der Abschiedsstaffel wurde nichts verändert – ganz zur Freude des Moderators. "Gestern hatten wir tolle Probestunden, total genial. Also bisher ein Stück heile Welt, aber ich denke mir: Die Leute wollen die heile Welt sehen. Und hören und spüren und erleben", sagte Mross der "Bild".

Ganz von der Bildfläche verschwinden wird der Schlagerstar aber nicht. Nach eigenen Angaben führt er bereits Gespräche mit verschiedenen Sendern. Für 2027 plant er zudem seine eigene Tournee unter dem Titel "Immer wieder Stefan", für die bereits zahlreiche Termine feststehen. Der Abschied von "Immer wieder sonntags" soll also kein Karriereende sein – sondern vielmehr der Beginn eines neuen Kapitels.