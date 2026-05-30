Hochzeit mit Étienne
Um 17.18 Uhr sagte Schumacher JA
Das Warten hat ein Ende: Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) sind nun offiziell verheiratet. Um exakt 17.18 Uhr bog das Paar am Donnerstag aus einer Seitengasse ab, um das Rathaus von Saint-Tropez zu betreten.
Eleganter Partnerlook
Dabei präsentierten sich die beiden im eleganten Partnerlook: Beide wählten für den großen Tag einen dunkelblauen Anzug, kombiniert mit einem klassischen weißen Hemd und einer hellblauen Krawatte.
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Aufregung um exklusive Fotos
Der Gang zum Standesamt blieb allerdings nicht unbeobachtet, da ein Kamerateam des Bezahlsenders Sky das Paar Schritt auf Tritt begleitete. Der Grund für den medialen Aufwand ist die vierteilige Dokumentation "Ralf und Etienne – Wir sagen Ja". Um die exklusiven Bildrechte für den Sender und eine Fotoagentur zu schützen, fuhren die Sicherheitskräfte vor Ort schwere Geschütze auf. Mit hastig aufgespannten Regenschirmen und wilden Handbewegungen versuchte die Security, unbefugte Schnappschüsse von Passanten und Fotografen zu blockieren.
Abkühlung bei heißen Temperaturen
Die rund 80 geladenen Hochzeitsgäste mussten sich vor der Trauung in Geduld üben, da das Brautpaar etwas länger als gedacht auf sich warten ließ. Bei sommerlichen 33 Grad im Schatten bewiesen die Weddingplaner jedoch Fingerspitzengefühl und verteilten Fächer mit der augenzwinkernden Aufschrift "Sea, Sex & Sun". Nach dem Eintreffen der Hauptdarsteller durfte die Hochzeitsgesellschaft die Zeremonie im angenehm kühlen Rathaus genießen.
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