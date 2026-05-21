Schumacher-Hochzeit: Neues Gesicht für Bräutigam

Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Cassagne heiraten Ende Mai. Ab heute zeigt eine neue TV-Doku die Vorbereitungen der beiden – inklusive eines ungeschönten Beauty-Eingriffs.

Ab heute, Donnerstag, läuft die neue Mini-Serie „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ im Fernsehen und zeigt den Weg des Paares zu ihrer großen Hochzeit in Saint-Tropez.

Für den 50-jährigen ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher ist es bereits die zweite Ehe, nachdem er von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet war, mit der er den gemeinsamen Sohn David hat. In der Doku gibt sich das Paar so nah und persönlich wie noch nie und teilt die harmonische Vorbereitungszeit mit den Fans. Ralf Schumacher schwärmt in der Mini-Serie: „Irgendwie ist das alles so harmonisch und das kannte ich so vorher nicht und das macht das Ganze so schön", berichtet die deutsche Bild vorab.

© Sky/Tresor TV

Ein ganz besonderer Eingriff

Für den großen Tag in Saint-Tropez möchte der 36-jährige Étienne Cassagne besonders gut aussehen und hat sich deshalb für ein Facelift unters Messer eines Schönheitschirurgen gelegt. Dieser Besuch beim Beauty-Doc wird in der Doku ungeschönt und hautnah gezeigt. Auf der Arztpritsche erklärt Ralfs Verlobter die Beweggründe für den Eingriff mit den Worten: „Ich bin niemals zufrieden mit meinem Gesicht.“ und fügt hinzu: „Es kommt bald ein neuer Étienne“, laut Bild.

© Sky/Tresor TV

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Sorgen vor dem Jawort

Ralf Schumacher steht zwar unterstützend an der Seite seines Partners, sieht den Beauty-Eingriff kurz vor dem großen Fest jedoch durchaus mit einer gewissen Skepsis. Er äußert im Rahmen der Dokumentation auch seine Bedenken bezüglich des Zeitpunkts und des Resultats für den Hochzeitstag. Schumacher stellt klar: „Gemeinsam alt zu werden, wäre mir wichtiger, als den perfekten Mann neben mir zu haben.“ Zudem plagt ihn im Hinblick auf den nahenden Termin Ende Mai eine ganz konkrete Sorge: „Ich habe die Befürchtung, dass man es bei der Hochzeit noch sehen wird.“