Song-Contest-Siegerin wirbt für Wiener Schnitzellokal

Die bulgarische Sängerin Dara konnte mit ihrem Hit "Bangaranga" den Sieg beim Eurovision Song Contest in Wien holen. Noch vor dem riesigen Erfolg hatte sie ein Ziel: ein Schnitzel nach dem ESC zu probieren.

Eine besondere Werbung für das bekannte Schnitzellokal Figlmüller: ESC-Siegerin Dara fragte in einem Instagram-Video von "Österreich Werbung" bei der Eröffnungsfeier, wo sie die besten Schnitzel bekommen kann. Sie hatte bisher noch nie eins probiert.

Darauf erhielt die Bulgarin eine klare Antwort: beim Figlmüller. Dara kündigte an, nach dem ESC dorthin zu gehen. Sie würde "10 verschiedene Schnitzel probieren und bewerten." Ob Dara nach ihrem Sieg beim ESC noch beim Figlmüller vorbeigeschaut hat, ist bisher unklar.

Mit ihrem Song "Bangaranga" konnte Dara beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien den ersten Sieg für Bulgarien holen. Dabei wurde sie mit 576 Punkten jeweils Erste bei der Jury-Wertung und beim Publikum. Das gab es seit 2017 nicht mehr.