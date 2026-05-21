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Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek
© Volkskultur Niederösterreich

Smalltalk-Runde

Rapid-Beichte und Tennis-Tricks beim Talk von Erwin Pröll und Herbert Prohaska

21.05.26, 15:41
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Großer Andrang im Brandlhof: Fußball-Legende Herbert Prohaska und Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll gaben beim packenden Talk im Weinviertel tiefe Einblicke in ihre bewegten Leben. 

Am Mittwoch trafen einander Österreichs Fußballikone Herbert Prohaska und Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll im Kulturpavillon Brandlhof in Radlbrunn. Bei der Gesprächsreihe „Sie erzählen, was sie erlebten“ ging es vor rund 250 Gästen keineswegs nur um die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft, sondern vor allem um sehr persönliche Einblicke. Durch den unterhaltsamen Abend im Weinviertel führte der bekannte ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek.

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

© Volkskultur Niederösterreich

Rapid-Beichte und Tennis-Tricks

Erwin Pröll erzählte von der langjährigen Freundschaft, die beide verbindet und die bei jedem Treffen spürbar sei. Herbert Prohaska bedankte sich für das ihm einst verliehene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich und scherzte, dass er den ehemaligen Landeshauptmann beim Tennis stets gewinnen ließe, um das gute Verhältnis zu wahren. Gemeinsam Fußball gespielt haben die beiden allerdings nie. Pröll outete sich zudem überraschend als Rapid-Anhänger, was der Stimmung vor der Austria-Ikone jedoch keinen Abbruch tat. Auch Prohaskas Leidenschaft als Musikliebhaber und seine eigene Zeit als Sänger waren Thema.

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

© Volkskultur Niederösterreich

Wichtige Werte für Führungskräfte

Neben Sport und Kultur, die für Pröll essenzielle Investitionen in die Zukunft eines Landes sind, ging es auch um Erfolgsgeheimnisse. Talent, Ausdauer, Disziplin, Teamgeist und der Mut zu unpopulären Entscheidungen seien entscheidend für eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit. Halt finden beide in ihren Familien und ihrer bodenständigen Herkunft. Für einen Politiker sei der soziale Kontakt zu allen Schichten extrem wichtig – Pröll verglich das mit dem Gaberln im Fußball. Zum Abschluss wünschte sich Prohaska, dass kommende Generationen einmal sagen: „Er war ein guter Mensch!“. Pröll wünscht sich das Resümee: „Er hat es mit dem Land gut gemeint!“.

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

Herbert Prohaska, Erwin Pröll und Rainer Pariasek

© Volkskultur Niederösterreich

Der 90-minütige Abend endete mit einer längeren Nachspielzeit für Fanfotos. Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber begrüßte zuvor zahlreiche Gäste wie Sissi Pröll, Johann Gartner und Naturfotograf Josef Stefan, während Karl Riepl aus Hollabrunn für das leibliche Wohl sorgte.

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