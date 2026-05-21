Traumhochzeit: Corinna Kamper und Danilo Campisi haben "Ja" gesagt

Wo vor drei Jahren noch die Tanzschritte bei „Dancing Stars“ das Publikum begeisterten, schlagen Corinna Kamper und Danilo Campisi nun das wohl schönste Kapitel ihrer gemeinsamen Lebensgeschichte auf.

Es war der Beginn einer Geschichte, wie sie schöner kaum sein könnte: Vor drei Jahren funkte es zwischen Corinna Kamper und Danilo Campisi bei „Dancing Stars“ – nun folgte das große Finale ihrer Liebe. Genau am dritten Jahrestag jenes TV-Moments, der ihr Leben veränderte, haben sich die beiden in der malerischen Steiermark das Jawort gegeben. Im engsten Kreis von Freunden und Familie feierte das Paar unter dem stimmungsvollen Motto „I colori dell’amore“ – zu Deutsch: „Die Farben der Liebe“.

Toni Faber traute die beiden. © PRONTOLUX – Weddings

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„In allen Farben JA gesagt. Unser Motto spiegelt alles wider, was wir an diesem Tag gefühlt haben. Jede Farbe steht für einen Moment, ein Lachen, eine Träne der Freude“, beschreibt Danilo Kamper-Campisi sichtlich bewegt den besonderen Tag. Die Zeremonie war bewusst intim gehalten und ganz auf persönliche Augenblicke und große Emotionen ausgerichtet. "Es waren unglaubliche 2 Tage. Sind einfach unendlich glücklich. Es ist so schön, dass wir nun den gleichen Nachnamen haben und er nun mein Ehemann ist", sagt Corinna im Gespräch mit oe24.

Danilo Campisi und Corinna Kamper haben Traumhochzeit gefeiert. © PRONTOLUX – Weddings

Besonders symbolträchtig: Das Paar wählte ein ganz spezielles Datum für seine Verbindung. Die Eheringe wurden zudem exakt am dritten Jahrestag jener Pressekonferenz geschmiedet, bei der sich Corinna und Danilo zum ersten Mal begegneten. „Und aus einer freundschaftlichen Umarmung, voller Vorfreude auf das, was kommt, wurde Vertrautheit, Nähe und langsam eine erfüllte Liebe und die gemeinsame Zukunft“, lässt Corinna Kamper-Campisi die gemeinsame Reise Revue passieren.

Die Eheringe © PRONTOLUX – Weddings

Bei prachtvollem Sommerwetter wurde gelacht, geweint und – wie es sich für ein Paar mit dieser Vorgeschichte gehört – ausgiebig getanzt. Vom ersten Walzer als Ehepaar bis hin zu den letzten Schritten auf der Tanzfläche in den frühen Morgenstunden war das Fest von einer tiefen Verbundenheit und purer Lebensfreude geprägt. Für die Gäste war es weit mehr als eine klassische Hochzeit: Es war eine Feier, die eindrucksvoll bewies, dass aus einem Tanz fürs Fernsehen tatsächlich die ganz große Lebensgeschichte werden kann.