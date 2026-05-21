Wilson Gonzalez lässt bei "Diese Ochsenknechts" die Liebes-Bombe platzen

Riesen-Überraschung im Reality-TV: Im großen Staffelfinale der Reality-Soap „Diese Ochsenknechts“ lässt Wilson Gonzalez Ochsenknecht die Liebes-Bombe platzen und verkündet seine Verlobung.

Reality-TV-Fans aufgepasst: Der Familienurlaub in Südafrika war für die bekannte Familie durchaus turbulent. In der achten und letzten Folge der fünften Staffel ging es für die Gruppe sogar über glühende Kohlen und zum Haifischtauchen. Bei einem finalen Strandausflug ergriff der 36-jährige Wilson Gonzalez schließlich das Wort und überraschte alle: „Wir wollten offiziell verkünden: Wir haben uns verlobt!“ Die Familie, darunter Mutter Natascha (61) und Vater Uwe (70), brach sofort in großen Jubel aus.

Jubel bei "Diese Ochsenknechts"

Ochsenknecht © Getty Images

Bruder Jimi Blue (34) bot sich direkt als Trauzeuge und Planer für den Junggesellenabschied an, während Schwester Cheyenne (25) lieber die Rolle der Trauzeugin übernehmen möchte. Seine Partnerin hält der Schauspieler jedoch weiterhin strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Die Beziehung wurde im März 2023 in der Show offiziell gemacht, und im Juli 2024 kam eine gemeinsame Tochter zur Welt, die ebenfalls privat bleibt.

Antrag für Wilson Gonzalez

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Im Staffelfinale verrät der älteste Sohn zudem Details zum Antrag, der bereits im vergangenen Dezember stattfand. Er hatte seine Freundin mit Tickets für ihre Lieblingsband Radiohead überrascht, woraufhin sie ganz romantisch die Initiative ergriff. „Sie hatte Tränen in den Augen und fragte mich, ob ich sie heiraten will“, erzählte er in der Sendung. Schwester Cheyenne kommentierte die Aktion gewohnt trocken: „Wilson hat einfach wieder nicht den Arsch in der Hose gehabt, und deswegen hat sie den Antrag gemacht.“ Dennoch hieß sie den Schritt gut und betonte die Unabhängigkeit von modernen Frauen. Damit endet die aktuelle Staffel der Doku-Soap mit einem echten emotionalen Höhepunkt.