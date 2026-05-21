Vor Hochzeit: Ralf Schumacher rechnet mit Ex Cora ab

Kurz vor seiner Traumhochzeit mit Partner Étienne im kommenden Jahr zieht Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit und stellt klar, dass Ex-Frau Cora endgültig kein Teil seines Lebens mehr ist.

Hinter Ralf Schumacher (50) liegen ereignisreiche Monate, doch das absolute Highlight des Jahres steht ihm erst noch bevor: Der ehemalige Formel-1-Pilot wird 2026 ein zweites Mal vor den Altar treten. Bevor er seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort gibt, stellt der Rennfahrer in einem überraschend offenen Interview jedoch eines unmissverständlich klar: Seine Vergangenheit mit Ex-Frau Cora Schumacher (49) ist für ihn endgültig Geschichte. Dass er im Zuge der Hochzeitsvorbereitungen immer noch auf sie angesprochen wird, sorgt bei dem 50-Jährigen mittlerweile für herbe Frustration.

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„Sie ist nicht mehr Teil meines Lebens“

Von 2001 bis 2015 war Ralf Schumacher mit Cora verheiratet, aus der Ehe stammt der gemeinsame Sohn David (24). Obwohl die Scheidung schon Jahre zurückliegt, wird der Ex-Rennfahrer die Geister der Vergangenheit einfach nicht los. „Was Cora betrifft: Da stört mich am meisten, dass überhaupt noch gefragt wird – ob sie zur Hochzeit kommt oder was auch immer”, stellte Schumacher im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung klar.





Mit Blick auf die lange Trennung betonte er, dass beide immerhin schon seit 15 Jahren getrennte Wege gehen. „Cora hatte inzwischen selbst mehrere Beziehungen. Ich hoffe, dass sie glücklich ist”, fügte er hinzu, zog gleichzeitig aber eine eiskalte Grenze: „Aber sie ist nicht mehr Teil meines Lebens und umgekehrt ist es genauso.”

Ein selbstbestimmtes Liebesglück im Rampenlicht

Dieses konsequente Vorwärtsschauen passt zu Schumachers Umgang mit seinem Liebesleben. Im Juli 2024 feierte er mit einem romantischen Posting auf Instagram ein absolut „selbstbestimmtes“ Coming-out und machte die Beziehung zu seinem Étienne offiziell. Für den Sportler war dieser Schritt ein Befreiungsschlag: „Ich wollte nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen, als hätte ich irgendjemandem irgendwas zu erklären.” Dass die Reaktionen darauf durchwegs positiv ausfielen, freut das Paar, auch wenn Ralf negative Stimmen gekonnt ausblendet: „Wenn jemand anderer Meinung ist, juckt mich das nicht.“





Kameras begleiten den Weg zum Altar

Nachdem das Paar im Februar dieses Jahres die Verlobung offiziell bestätigt hatte, machen die beiden nun Nägel mit Köpfen. Wer bei der romantischen Reise zum großen Tag hautnah dabei sein möchte, bekommt ab dem 21. Mai die Gelegenheit dazu: Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst Wow zeigen die intime Doku-Reihe „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“. Das große, emotionale Finale mit den Bildern der eigentlichen Trauung flimmert dann ab dem 6. Juni über die Bildschirme.