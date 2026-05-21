So wappnen Sie sich für die Hitzewelle und halten Ihre Wohnung kühl

Draußen klettern die Temperaturen nach oben und drinnen droht die Wohnung zur sprichwörtlichen Sauna zu werden. Wer keine teure Klimaanlage besitzt, könnte jetzt schnell ins Schwitzen geraten. Deshalb verraten wir Ihnen die cleversten Tricks, mit denen Ihr Zuhause auch bei Hitze kühl bleibt.

Ein Blick auf den Wetterbericht zeigt: Es wird sommerlich warm und auch die 30-Grad-Marke wird geknackt. Doch das Traumwetter bringt eine altbekannte Herausforderung mit sich, denn in den eigenen vier Wänden staut sich schnell die Hitze. An erholsamen Schlaf oder konzentriertes Arbeiten im Homeoffice ist dann kaum noch zu denken. Um sich optimal auf die Hitzetage vorzubereiten und nicht ins Schwitzen zu geraten, müssen Sie allerdings nicht gleich in eine teure Klimaanlage investieren. Mit diesen einfachen Sofortmaßnahmen bleibt Ihre Wohnung angenehm kühl.

Richtig Lüften

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Die Versuchung ist groß, tagsüber die Fenster weit aufzureißen, um für einen kleinen Lufthauch zu sorgen. Ein fataler Fehler. Lassen Sie die drückend heiße Außenluft erst einmal herein, wird es extrem schwer, die Raumtemperatur wieder zu senken.

Tagsüber sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Lüften Sie ausschließlich abends, in der Nacht oder in den ganz frühen Morgenstunden, wenn die Luft am kühlsten ist. Öffnen Sie dann möglichst viele Fenster gleichzeitig, um ordentlich querzulüften und die aufgestaute Wärme des Tages nach draußen zu befördern.

Kein Sonnenlicht hineinlassen

Wussten Sie, dass bis zu 30 Prozent der Raumhitze direkt durch Ihre Fenster ins Innere dringen? Wer die Sonne gezielt abschirmt, hat den Kampf gegen die Hitze fast schon gewonnen. Am allerbesten sind außen angebrachte Rollläden, Jalousien oder Markisen. Sie verhindern, dass die Sonnenstrahlen überhaupt erst auf das Fensterglas treffen.

Wenn Außenrollläden fehlen, ziehen Sie tagsüber helle, blickdichte Vorhänge zu, um das Sonnenlicht nach draußen zu reflektieren. Im Notfall können Sie sogar ein altes Hand- oder Leintuch von außen vor das Fenster spannen.

Kühlen durch Verdunstung

Haben Sie schon einmal von "Verdunstungskälte" gehört? Tauchen Sie große Handtücher oder Baumwoll-Bettlaken in kaltes Wasser, wringen Sie diese gut aus und hängen Sie sie im Zimmer auf, zum Beispiel auf einem Wäscheständer oder am Abend vor das geöffnete Fenster. Wenn das feuchte Tuch trocknet, entzieht es der umgebenden Raumluft Wärme und kühlt sie spürbar ab.

Achtung: Ist das Wetter schwül, sollten Sie diesen Trick nur sparsam einsetzen, da die Luftfeuchtigkeit im Raum sonst unangenehm ansteigen kann.

Versteckte Hitzequellen ausschalten

Viele Haushaltsgeräte sind heimliche Heizkörper. Fernseher, Computer oder Spielekonsolen, die im Standby-Modus vor sich hin schlummern, geben kontinuierlich Wärme ab. Ziehen Sie den Stecker. Auch der Backofen und der Herd sollten an heißen Tagen besser kalt bleiben. Greifen Sie stattdessen zu frischen, sommerlichen Salaten oder kalten Suppen. Das freut nicht nur Ihre Raumtemperatur, sondern entlastet auch Ihren Kreislauf an heißen Tagen.

Auf die richtige Bettwäsche setzen

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Verbannen Sie Materialien wie Polyester oder Fleece sofort aus dem Schlafzimmer, denn darin staut sich die Hitze und der Schweiß kann nicht entweichen. Setzen Sie stattdessen auf natürliche, atmungsaktive Fasern: Leinen, Seide oder glatte Baumwolle (wie Mako-Satin oder Perkal) wirken wahre Wunder. Diese Stoffe nehmen Feuchtigkeit hervorragend auf, trocknen extrem schnell und fühlen sich angenehm kühl auf der Haut an.

Die "DIY-Klimaanlage"

Ein Ventilator kühlt streng genommen nicht die Lufttemperatur herunter, sondern sorgt lediglich durch den wehenden Luftzug dafür, dass der Schweiß auf unserer Haut schneller verdunstet, so kühlt sich der Körper selbst ab. Sie können Ihren Ventilator aber kinderleicht zu einer echten Mini-Klimaanlage aufrüsten: Stellen Sie einfach eine große Schale mit Eiswürfeln oder tiefgefrorene Wasserflaschen direkt in den Luftstrom des Geräts. Der Ventilator pustet die eiskalte Luft nun durch das Zimmer und sorgt in Minuten für eine spürbare Temperatursenkung.