In unter 2h von Wien: Diese Getaways sind perfekt fürs verlängerte Wochenende

Einfach raus aus Wien und rein ins verlängerte Wochenende: Diese sechs Getaways erreichen Sie in unter zwei Stunden - perfekt für spontane Kurztrips .

Manchmal reicht schon ein verlängertes Wochenende, um richtig abzuschalten, ganz ohne langen Urlaub oder stundenlange Anreise. Rund um Wien warten traumhafte Orte, die Sie in weniger als zwei Stunden erreichen und die perfekt für spontane Mini-Auszeiten sind. Ob Natur, Wellness, Kulinarik oder City-Vibes: Diese Kurztrips liefern echtes Urlaubsgefühl.

Wachau: Wein, Donau und Postkarten-Ausblicke

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Zwischen den charmanten Orten Krems und Dürnstein zeigt sich Niederösterreich von seiner schönsten Seite. Die Wachau begeistert mit sanften Weinterrassen, historischen Burgruinen und spektakulären Ausblicken auf die Donau. Besonders beliebt: eine Radtour entlang des Donauradwegs mit anschließendem Stopp beim Heurigen. Wer es entspannter angehen möchte, schippert einfach per Donauschiff durch die Region und genießt die Aussicht vom Wasser aus. Ideal für alle, die Genuss und Natur verbinden wollen.

Neusiedler See & Seewinkel: Entspannung mit Urlaubsfeeling

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Sonne, Schilf und ganz viel Ruhe: Rund um den Neusiedler See kommt sofort Sommerstimmung auf. Der Seewinkel eignet sich perfekt für entspannte Tage in der Natur, egal ob beim Radfahren, Spazieren oder Wassersport. Wer Wellness sucht, ist in der St. Martins Therme & Lodge genau richtig. Dort warten Spa, Pools und Safari-Feeling mitten im Nationalparkgebiet. Für Naturfans lohnt sich ein Ausflug in den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, wo seltene Vogelarten und idyllische Landschaften warten.

Lunz am See & Mostviertel: Bergseen und Wellness

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Kristallklares Wasser und beeindruckende Naturkulissen machen das Mostviertel zu einem echten Geheimtipp. Besonders der Lunzer See und der Erlaufsee laden zum Baden, Bootfahren oder einfach zum Entspannen am Ufer ein.

Bratislava: Der schnelle Citytrip

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Nur rund eine Stunde von Wien entfernt wartet mit Bratislava eine der unkompliziertesten Städte für einen spontanen Kurzurlaub. Die slowakische Hauptstadt punktet mit ihrer historischen Altstadt, kleinen Cafés, hippen Bars und dem entspannten Donau-Flair. Ein Spaziergang zur Burg von Bratislava gehört dabei genauso dazu wie ein Drink mit Blick über die Stadt. Perfekt für alle, die Lust auf ein bisschen internationales Großstadtgefühl haben, ohne weit reisen zu müssen.

Semmering-Rax-Gebiet: Raus in die Berge

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Wer frische Bergluft braucht, ist im Semmering-Rax-Gebiet genau richtig. Schon nach etwas mehr als einer Stunde erreichen Sie eine Region, die sich perfekt für Wanderungen, kleine Auszeiten und gemütliche Kurort-Atmosphäre eignet. Besonders beliebt ist die Rax mit ihren aussichtsreichen Wanderwegen. Wer lieber entspannen möchte, verbringt gemütliche Stunden in Reichenau an der Rax - inklusive Kaffeehaus-Flair und nostalgischer Sommerfrische-Stimmung.

Gmunden & Traunsee: Die Extraportion Österreich-Idylle

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Zwar dauert die Fahrt hierher knapp über zwei Stunden, der Ausflug lohnt sich aber definitiv. Gmunden am Traunsee zählt zu den schönsten Orten Oberösterreichs und begeistert mit seinem malerischen See, den Bergen im Hintergrund und dem berühmten Schloss Ort. Ob Spaziergang an der Promenade, Bootsfahrt am Traunsee oder gemütlicher Kaffee mit Seeblick, hier fühlt sich selbst ein kurzer Aufenthalt wie ein richtiger Urlaub an.