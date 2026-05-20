Globales Ranking enthüllt: Österreich zählt zu den besten Ländern der Welt 2026

Wo lebt es sich dieses Jahr am besten? Das neue globale Länderranking von U.S. News & World Report zeigt, welche Nationen 2026 die Nase vorn haben. Auch Österreich behauptet sich im internationalen Vergleich und sichert sich einen begehrten Spitzenplatz unter den zehn besten Nationen der Erde.

Die Liste, die vom renommierten US News & World Report in Zusammenarbeit mit der Wharton School an der University of Pennsylvania erstellt wurde, zeigt deutlich: Weltmächte wie die USA und Japan haben das Nachsehen, während europäische Staaten die vordersten Ränge nahezu komplett unter sich aufteilen. Und auch Österreich sichert sich einen sensationellen Platz in den Top 10.

So wurden die besten Länder der Welt ermittelt

Zur Ermittlung der Rangliste bewerteten die Forscher dieses Mal 100 Länder in acht Hauptkategorien:

Regierungsführung

Kultur und Tourismus

Bürgerliches Engagement

Wirtschaftliche Entwicklung

Gesundheit

Infrastruktur

Lebensqualität

Umwelt

Zudem flossen 24 detaillierte Unterkategorien ein, darunter die Qualität der Gesundheitsversorgung, öffentliche Sicherheit, die Stärke der Arbeitsmärkte sowie Armut und Wohlstand.

Das Ergebnis: Einige der weltweit beliebtesten Länder, darunter die Vereinigten Staaten (die auf Platz 18 abrutschten) und Japan (Platz 17), schafften es schlichtweg nicht mehr unter die Top 10. Dafür dominieren die europäischen Länder das Feld.

Das lebenswerteste Land der Welt: Die Schweiz

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Genau wie im Vorjahr thront die Schweiz ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die Alpen-Nation punktet mimt ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und Regierungsführung. Es ist aber nicht nur das starke Bankenviertel in Zürich oder die Infrastruktur, die überzeugt. Die Schweiz vereint atemberaubende Natur mit politischer Stabilität, einem erstklassigen Gesundheitssystem und einer Sicherheit, von der andere Länder nur träumen können.

Platz 2: Dänemark

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Dänemark sichert sich die Silbermedaille und punktet in den Bereichen bürgerliches Engagement, soziale Sicherheit und Umweltschutz. Die Dänen gelten nicht umsonst als eines der glücklichsten Völker der Erde. Mit einer hervorragenden Balance zwischen Berufs- und Privatleben, einer zukunftsweisenden Infrastruktur und einem exzellenten Gesundheitssystem, ist Dänemark ein Vorbild für moderne Gesellschaften.

Platz 3: Schweden

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Auch Platz drei geht in den hohen Norden: Schweden sichert sich den dritten Platz und ist weltweit führend, wenn es um Chancengleichheit, nachhaltige Entwicklung und moderne Arbeitsmärkte geht. Egal ob Umweltschutz, Menschenrechte oder die Unterstützung von Familien, Schweden investiert in seine Bürger und in die Natur. Hinzu kommen eine lebendige Kultur und eine extrem hohe Innovationskraft, die das Land international zum Vorreiter machen.

Platz 4: Deutschland

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Deutschland sichert sich den vierten Platz. Trotz globaler Herausforderungen bleibt die Bundesrepublik ein Vorbild für wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur und medizinische Versorgung. Deutsche Ingenieurskunst, ein starker Arbeitsmarkt und die öffentliche Infrastruktur machen Deutschland zu einem Magneten für internationale Fachkräfte, Unternehmen und Investoren.

Platz 5: Die Niederlande

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Die Top 5 werden von den Niederlanden abgerundet. Eine offene, tolerante Gesellschaft, gepaart mit einer effizienten Infrastruktur (und das nicht nur für Fahrräder!), bringt das Land ganz nach vorn. Die Niederländer überzeugen durch eine robuste Wirtschaft, einen florierenden Arbeitsmarkt und allgemeine Lebensqualität. Metropolen wie Amsterdam oder Rotterdam sind längst globale Innovationszentren für zukunftsweisendes, nachhaltiges Leben geworden.

Österreich sichert sich den 10. Platz

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Auch Österreich hat es geschafft und sichert sich einen fantastischen 10. Platz im weltweiten Ranking der 100 bewerteten Nationen! Besonders in den Bereichen Kultur, Tourismus und allgemeiner Lebensqualität spielt Österreich in der absoluten Champions League. Hinzu kommen eine erstklassige Gesundheitsversorgung, eine hervorragend ausgebaute öffentliche Infrastruktur und ein hohes Maß an Sicherheit im Alltag.

Die Top 25 der lebenswertesten Länder im Überblick

Schweiz Dänemark Schweden Deutschland Niederlande Norwegen Vereinigtes Königreich Finnland Luxemburg Österreich Belgien Frankreich Irland Australien Island Singapur Japan USA Kanada Südkorea Neuseeland Tschechien Spanien Italien Slowenien

Das Ergebnis der "Best Countries 2026"-Liste beweist eindeutig: Wer nach Sicherheit, exzellenter Gesundheitsversorgung und echter Lebensqualität sucht, hat in Europa die absolut besten Karten.