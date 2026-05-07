Chiara Pisati im Baby-Talk: „Schaue ihn jeden Tag mit Tränen des Glücks an“"

Die Beauty aus der XXXLutz-Werbung kann endlich das Familienglück mit ihrem Sohn und Freund Lukas de Roode genießen.

Es war der 29. Jänner, als das Leben von Chiara Pisati eine neue, wundervolle Tiefe gewann. Mit der Geburt ihres Sohnes begrüßte der Werbe-Star ein ganz besonderes Wunder – ein „Regenbogen-Baby“, das nach stürmischen Zeiten Licht und unendliche Liebe in ihr Leben brachte. Doch das junge Glück wurde bereits Ende März auf eine harte Probe gestellt, als der kleine Schatz ins Krankenhaus zurückkehren musste.

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In jenen Tagen teilte Pisati berührende Einblicke, die ihr Baby inmitten von Überwachungsmonitoren zeigten. Mit den zerbrechlichen Worten „Wann hören die Sorgen ums eigene Kind eigentlich auf?“ sprach sie wohl jeder Mutter aus der Seele. „So klein und schon so tapfer“, lautete ihr herzliches Resümee einer Zeit voller Ungewissheit.





Ein Lächeln, das von Herzen kommt

Dass diese dunklen Wolken inzwischen weitergezogen sind, bewies die frischgebackene Mutter am vergangenen Dienstag. Bei der Art-Fass-Präsentation von Franz Josef Baur zeigte sich Chiara Pisati strahlend und voller Lebensfreude an der Seite ihres Partners Lukas de Roode. Im Gespräch mit oe24 gab sie einen privaten Einblick in ihren neuen Alltag, der momentan von großer Harmonie geprägt ist: „In den letzten Wochen ist er ein wahrer Engel“, schwärmt sie über ihren Sohn.

„Mein Geschenk des Himmels“

Während Lukas de Roode stolz berichtet, dass der Kleine bereits brav durchschläft, fügt Chiara lachend und mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich glaube, er merkt gar nicht, dass ich trotzdem jede Stunde wach bin und ihn alle zwei bis drei Stunden stille.“ Ursprünglich war geplant, sich die Aufgaben beim Windelwechseln zu teilen, doch die Realität sieht aus Liebe zum Detail anders aus. Chiara möchte ihr „Geschenk des Himmels“ am liebsten keine Sekunde aus den Augen lassen.

Lukas de Roode und Chiara Pisati © Nathalie Martens

„Ich genieße jeden Moment mit dem Kleinen. Er macht mir das Muttersein extrem leicht, da ich ihn jeden Tag mit Tränen des Glücks anschaue. Ich bin wahnsinnig glücklich, ihn in den Armen zu halten, und versuche, ihm einfach das Beste zu geben.“

Es sind Worte einer Frau, die nach den Sorgen der ersten Wochen nun jeden Augenblick dieser kostbaren Bindung tief in sich aufsaugt. Das Familienglück scheint nach dem holprigen Start nun in ruhigen, glückseligen Bahnen zu verlaufen.