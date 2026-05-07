Klitschko-Ex Hayden Panettiere: "Ich bin bisexuell"

Lange Zeit stand ihr Liebesleben unter Beobachtung der Paparazzi, doch jetzt spricht Hayden Panettiere erstmals offen über ihre wahre Identität. Die 36-jährige Schauspielerin outet sich als bisexuell und gibt damit einen sehr privaten Einblick in ihr Leben vor dem Erscheinen ihrer Biografie.

Hayden Panettiere sorgt aktuell für eine Überraschung in der Promi-Welt, indem sie erstmals öffentlich über ihre sexuelle Orientierung spricht. Im Gespräch mit dem Magazin „Us Weekly“ stellte die Schauspielerin klar, dass sie sich inzwischen wohl dabei fühle, ihre Bisexualität mit der Welt zu teilen – ein Schritt, für den bisher nie der richtige Zeitpunkt gewesen sei.

Dienstag, 19. Mai: Veröffentlichung der Autobiografie „This Is Me: A Reckoning“.

In dem bald erscheinenden Buch schreibt die US-Amerikanerin laut eigenen Angaben „vollkommen brutal ehrlich“ über ihren Weg. Schon als Kind habe sie ein größeres Interesse an Frauen als an Männern verspürt und in der Vergangenheit auch Frauen gedatet. Da sie jedoch ständig von Fotografen verfolgt wurde, sei es ihr kaum möglich gewesen, sich emotional auf Partnerinnen einzulassen, ohne die Beziehung direkt vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen zu müssen.

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Liebe abseits des Rampenlichts

Bekannt war Panettiere bisher vor allem für ihre langjährige Beziehung zum Boxer Wladimir Klitschko. Mit ihm hat sie eine gemeinsame Tochter, die 2014 zur Welt kam. In ihrem Buch reflektiert sie diese Zeit intensiv und nimmt dabei vor allem ihre eigene Rolle als Mutter kritisch unter die Lupe.

Harte Abrechnung mit sich selbst

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Panettiere gibt offen zu, dass sie aufgrund ihrer postpartalen Depression weit hinter ihren eigenen Ansprüchen als Mutter zurückgeblieben sei. Diese Erkenntnis bezeichnet sie heute als „niederschmetternd“. Ihrem Ex-Partner Klitschko gibt sie dabei jedoch ausdrücklich keine Schuld an ihren damaligen Fehlern. Ihr Perfektionismus habe den Druck auf sie selbst nur noch weiter erhöht.

Sucht und Depression überwunden

Seit dem Liebes-Comeback mit Boxer Wladimir Klitschko war das Paar fast nur mehr im Doppelpack am Strand zu sehen. Doch es sieht ganz so aus, als würde Hayden Panettiere ihren Urlaub auch ohne ihren Lover genießen und beim Blödeln im Wasser mit ihren Freunden auch viel Spaß haben. Die Beauty lacht ausgelassen und hat Freude daran, im kühlen Nass zu planschen.

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Neben ihrem Coming-out thematisiert der Hollywood-Star auch düstere Kapitel wie die jahrelange Abhängigkeit von Alkohol und Schmerzmitteln. Diese Suchtprobleme habe sie inzwischen erfolgreich überwunden. Panettiere möchte mit ihrer Offenheit nun ein neues Kapitel aufschlagen und zeigt sich mutiger denn je, was ihre persönliche Zukunft betrifft.