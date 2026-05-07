Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Vernünftiger und gelassener! Wer entspannt ist, kommt viel besser an.

: Vernünftiger und gelassener! Wer entspannt ist, kommt viel besser an. Beruf : Es wird Zeit, genau zu kalkulieren. Sie sollten sich besser absichern.

: Es wird Zeit, genau zu kalkulieren. Sie sollten sich besser absichern. Fitness: Viel aufmerksamer! Kontrolliert vorzugehen ist heute sehr wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Vernünftiger und gelassener! Wer entspannt ist, kommt viel besser an.

: Vernünftiger und gelassener! Wer entspannt ist, kommt viel besser an. Beruf : Es wird Zeit, genau zu kalkulieren. Sie sollten sich besser absichern.

: Es wird Zeit, genau zu kalkulieren. Sie sollten sich besser absichern. Fitness: Viel aufmerksamer! Kontrolliert vorzugehen ist heute sehr wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Ruhe bewahren! Geduld und Ernsthaftigkeit sind die Gebote des Tages.

: Ruhe bewahren! Geduld und Ernsthaftigkeit sind die Gebote des Tages. Beruf : Planungssicherheit ist wichtig. Definieren Sie daher Ihre Prioritäten!

: Planungssicherheit ist wichtig. Definieren Sie daher Ihre Prioritäten! Fitness: Wo Vernunft und Klarheit regieren, kehrt auch wieder mehr Ruhe ein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Bereit, die Dinge nüchterner zu sehen? Dann ist auch Klärung möglich.

: Bereit, die Dinge nüchterner zu sehen? Dann ist auch Klärung möglich. Beruf : Rechnen Sie mit Widerständen, gehen Sie geduldig und überlegt damit um!

: Rechnen Sie mit Widerständen, gehen Sie geduldig und überlegt damit um! Fitness: Sie können wieder klarer denken. Ordnung zu schaffen wirkt befreiend.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Wer Eindruck machen will, sollte überlegt, seriös und geduldig wirken.

: Wer Eindruck machen will, sollte überlegt, seriös und geduldig wirken. Beruf : In wirtschaftlichen Fragen wäre es klüger, wenn Sie auf andere hören.

: In wirtschaftlichen Fragen wäre es klüger, wenn Sie auf andere hören. Fitness: Aktivitäten einschränken! Stattdessen sehr fokussiert und effizient!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Endlich wieder eine Chance, Missverständnisse vernünftig zu klären.

: Endlich wieder eine Chance, Missverständnisse vernünftig zu klären. Beruf : Beschränken Sie sich auf Naheliegendes, gehen Sie auf Nummer sicher!

: Beschränken Sie sich auf Naheliegendes, gehen Sie auf Nummer sicher! Fitness: Ein motivierender Tag. Tun Sie mehr für Ihr physisches Wohlbefinden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Die Dinge vernünftiger und pragmatisch zu sehen, erspart Ihnen Ärger.

: Die Dinge vernünftiger und pragmatisch zu sehen, erspart Ihnen Ärger. Beruf : Wirtschaftliche Vernunft fordert ihr Recht. Also genauer nachrechnen!

: Wirtschaftliche Vernunft fordert ihr Recht. Also genauer nachrechnen! Fitness: Schön langsam und mit kühlem Kopf! Ruhe bringt auch mehr Ausdauer.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Zurückhaltend kommen Sie besser an. Seien Sie vor allem verlässlich!

: Zurückhaltend kommen Sie besser an. Seien Sie vor allem verlässlich! Beruf : Kalkulieren Sie realistisch! Eine Chance, sich vernünftig zu einigen!

: Kalkulieren Sie realistisch! Eine Chance, sich vernünftig zu einigen! Fitness: Körperliche Anstrengungen einschränken! Eher ein Tag zum Nachdenken.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Nutzen Sie die Chance, vernünftig und in Ruhe miteinander zu reden!

: Nutzen Sie die Chance, vernünftig und in Ruhe miteinander zu reden! Beruf : Regt sich vernünftige Einsicht? Dann sollten Sie sich heute einigen!

: Regt sich vernünftige Einsicht? Dann sollten Sie sich heute einigen! Fitness: Weniger ist mehr. Heute kommt es auf Konzentration und Ausdauer an.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Bleiben Sie cool und geben Sie vernünftigen Aussprachen eine Chance.

: Bleiben Sie cool und geben Sie vernünftigen Aussprachen eine Chance. Beruf : Notwendige Bereinigungen stehen an, um Platz für Neues zu schaffen.

: Notwendige Bereinigungen stehen an, um Platz für Neues zu schaffen. Fitness: Überdenken Sie Ihre Lebensgewohnheiten! Was tut Ihnen wirklich gut?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und geben Sie lieber mal nach!

: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und geben Sie lieber mal nach! Beruf : Holen Sie Versäumtes nach! Realistisch planen und konsequent handeln!

: Holen Sie Versäumtes nach! Realistisch planen und konsequent handeln! Fitness: Wer genauer schaut und sorgsam vorgeht, erspart sich unnützen Aufwand.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Überlegen Sie mal in Ruhe, wie sich Probleme vernünftig lösen lassen!

: Überlegen Sie mal in Ruhe, wie sich Probleme vernünftig lösen lassen! Beruf : Praktisch denken und handeln! Einfache Lösungen, ohne großen Aufwand!

: Praktisch denken und handeln! Einfache Lösungen, ohne großen Aufwand! Fitness: Disziplin und Konzentration bringen Sie bestimmt besser durch den Tag.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.