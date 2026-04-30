Küchenrollen im Test: Vorsicht - Diese Produkte schaden Ihrer Gesundheit!

Küchenrollen gehören in jeden Haushalt, doch ein aktueller Test zeigt: Einige Produkte können problematische Stoffe enthalten und sogar aufs Essen übertragen.

Küchenrollen sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Schnell etwas aufwischen, Fett abtupfen oder beim Kochen aushelfen, sie sind praktisch, günstig und immer griffbereit. Umso überraschender ist, dass genau dieses scheinbar harmlose Produkt jetzt für Diskussionen sorgt. Ein aktueller Test des Verein für Konsumenteninformation (VKI) zeigt nämlich: Nicht jede Küchenrolle ist automatisch unbedenklich. Vor allem Produkte aus Recyclingpapier schneiden deutlich schlechter ab und das hat einen ziemlich ernsten Grund.

Problemstoff in der Küche

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Im Fokus stehen sogenannte Bisphenole. Diese chemischen Stoffe gelten als gesundheitlich bedenklich, da sie den Hormonhaushalt beeinflussen können. Besonders kritisch wird es dann, wenn Küchenpapier direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Genau das passiert im Alltag ständig - etwa beim Abtupfen von Speck, Fleisch oder frittierten Speisen. Und hier wird es heikel: In einem Test konnte nachgewiesen werden, dass solche Stoffe bei Kontakt mit fettigen und warmen Lebensmitteln tatsächlich übergehen können. Das bedeutet: Was eigentlich nur zum Aufsaugen gedacht ist, kann unter Umständen Rückstände im Essen hinterlassen.

Recycling ist nicht immer die bessere Wahl

Viele greifen bewusst zu Recycling-Produkten, um nachhaltiger zu leben. Grundsätzlich sinnvoll, doch in diesem Fall zeigt sich, dass Umweltfreundlichkeit nicht automatisch auch gesundheitlich unbedenklich bedeutet. Denn gerade Küchenrollen aus Altpapier schnitten im Test am schlechtesten ab. Sie enthielten nicht nur häufiger problematische Stoffe, sondern zeigten auch Schwächen bei der Saugfähigkeit und Qualität. Zusätzlich wurden bei manchen Produkten optische Aufheller und höhere Keimwerte festgestellt. Ein weiterer kritischer Punkt: Einige dieser Produkte waren sogar als lebensmitteltauglich gekennzeichnet, trotz nachgewiesener Belastung.

Überraschung im Test: Weniger ist mehr

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Ein Detail hat im Test ebenfalls überrascht: Zweilagige Küchenrollen schnitten besser ab als viele dreilagige Varianten. Das zeigt deutlich, dass nicht die Anzahl der Lagen entscheidend ist, sondern die Qualität des Materials und die Verarbeitung. Mehr Lagen bedeuten also nicht automatisch bessere Leistung.

Welche Produkte überzeugen konnten

Am besten schnitten klassische Markenprodukte ab. Vor allem Plenty Original und Zewa Wisch & Weg Original erreichten die höchsten Bewertungen. Aber auch günstigere Varianten wie „Happy End“ von Penny oder „S-Budget“ von Spar konnten überzeugen und gelten als solide Alternativen.

Küchenrollen wirken wie ein unscheinbares Alltagsprodukt, doch der Test zeigt, dass sich ein genauer Blick durchaus lohnt. Gerade bei Recycling-Produkten sollte man vorsichtig sein, wenn diese mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, vor allem bei warmen oder fettigen Speisen.