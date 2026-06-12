Mit diesem einfachen Kaffee-Trick bleibt die Mühle sauberer

Kaffeepulver, das an der Mühle kleben bleibt, kennen viele nur zu gut. Ein überraschend einfacher Trick kann das Problem reduzieren und sogar für besseren Kaffeegeschmack sorgen.

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Wer regelmäßig frische Kaffeebohnen mahlt, kennt das Problem: Nach dem Mahlen kleben feine Kaffeepartikel in der Mühle fest und sorgen für unnötigen Reinigungsaufwand. Dabei gibt es einen überraschend einfachen Trick, der nicht nur die Kaffeemühle sauberer hält, sondern auch den Geschmack verbessern kann: den Ein-Tropfen-Wasser-Trick.

So funktioniert die Methode

Die Anwendung ist denkbar einfach. Geben Sie vor dem Mahlen einen winzigen Tropfen Wasser auf die Kaffeebohnen. Alternativ können Sie die Bohnen mit einem leicht angefeuchteten Löffel kurz durchmischen. Wichtig dabei: Die Bohnen sollen nicht nass werden. Bereits eine minimale Menge Wasser reicht aus. Anschließend mahlen Sie den Kaffee wie gewohnt.

Warum die Kaffeemühle sauberer bleibt

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Hinter dem Effekt steckt statische Elektrizität. Beim Mahlen reiben die Kaffeebohnen und die entstehenden Partikel aneinander. Dadurch laden sie sich elektrisch auf. Die Folge: Feine Kaffeeteilchen bleiben an der Mühle haften, verklumpen oder verteilen sich rund um das Gerät. Wer regelmäßig mahlt, kennt die feinen Kaffeereste, die sich hartnäckig in der Mühle festsetzen. Der kleine Tropfen Wasser reduziert diese statische Aufladung. Dadurch bleibt weniger Kaffeepulver in der Mühle hängen.

Besserer Geschmack als zusätzlicher Bonus

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Der Trick hat jedoch noch einen weiteren Vorteil. Durch die geringere Aufladung verteilt sich das Mahlgut gleichmäßiger. Das kann sich positiv auf die sogenannte Extraktion auswirken, also darauf, wie die Aromen und Inhaltsstoffe beim Brühen aus dem Kaffeepulver gelöst werden. Dadurch können sich die Geschmacksstoffe ausgewogener entfalten und der Kaffee aromatischer schmecken.

Vor allem bei Espresso kann sich der Effekt bemerkbar machen. Da die Bohnen hierfür besonders fein gemahlen werden, spielt statische Aufladung eine größere Rolle als bei gröberen Mahlgraden. In der Kaffeeszene ist die Methode als "Ross Droplet Technique" bekannt.

Weniger Putzen, mehr Aroma

Wer seine Kaffeemühle seltener reinigen möchte und gleichzeitig das Beste aus seinen Bohnen herausholen will, kann den Ein-Tropfen-Wasser-Trick problemlos zu Hause ausprobieren.