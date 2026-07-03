Darum gehört vor jeder Reise eine Münze ins Gefrierfach

Ein Becher Wasser und eine Münze, mehr braucht es für diesen genialen Urlaubstrick nicht. Was zunächst seltsam klingt, kann Ihnen nach der Urlaubs-Rückkehr jede Menge Ärger und unnötige Sorgen ersparen.

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Die Koffer sind gepackt, die Nachbarin gießt die Pflanzen, der Müll ist geleert und alle unnötigen Stecker sind gezogen. Die Vorfreude auf Strand und pure Erholung ist riesig. Doch haben Sie auch an Ihr Gefrierfach gedacht? Ein simpler, aber genialer Trick kann Sie nach Ihrer Rückkehr vor einer bösen Überraschung bewahren.

Das unsichtbare Urlaubs-Risiko

Stellen Sie sich vor: Sie brutzeln entspannt in der Sonne, während zu Hause ein heftiges Sommergewitter tobt oder das Stromnetz überlastet ist. Der Strom fällt aus, vielleicht nur für ein paar Stunden, vielleicht aber auch für ein oder zwei Tage. Ihr Gefrierschrank taut ab, das teure Fleisch, der Fisch, das Gemüse und die Tiefkühlpizza schmelzen vor sich hin.

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Der eigentliche Albtraum beginnt jedoch erst, wenn der Strom zurückkehrt: Die Kühltruhe springt wieder an und friert alles, was zuvor aufgetaut war, wieder ein. Wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, sieht alles völlig normal aus. Das Problem? In der Zwischenzeit können sich im aufgetauten Essen in Windeseile gefährliche Bakterien und Keime gebildet haben. Der Verzehr dieser Lebensmittel ist ein massives Gesundheitsrisiko und endet nicht selten mit schweren Magen-Darm-Beschwerden.

Die Lösung: Der 1-Euro-Trick

Um herauszufinden, was in Ihrer Abwesenheit in der Küche passiert ist, kommt der wohl einfachste und günstigste Urlaubs-Hack aller Zeiten ins Spiel. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein kleiner Plastikbecher, Leitungswasser und eine Münze. Und so funktioniert es:

Wasser einfrieren: Füllen Sie einen kleinen Plastikbecher (oder eine Tupperdose) mit Wasser und stellen Sie das Gefäß ins Gefrierfach. (Wichtig: Verwenden Sie auf keinen Fall ein Glas, da dieses beim Gefrieren platzen könnte!) Die Münze platzieren: Warten Sie, bis das Wasser im Becher komplett zu Eis gefroren ist. Legen Sie nun eine Münze (z. B. ein 1- oder 2-Euro-Stück) flach oben auf die glatte Eisschicht. Ab in den Urlaub: Stellen Sie den Becher samt Münze zurück ins Gefrierfach. Jetzt können Sie entspannt Ihre Reise antreten.

Der Gefrierschrank-Check

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Wenn Sie erholt nach Hause kommen, führt einer Ihrer ersten Wege direkt zum Kühlschrank. Ein kurzer Blick auf den Becher verrät Ihnen sofort, was in Ihrer Abwesenheit passiert ist:

Alles im grünen Bereich: Die Münze liegt genau dort, wo Sie sie hinterlassen haben, ganz oben auf dem Eis. Perfekt. Es gab keinen nennenswerten Stromausfall, Ihre Lebensmittel sind sicher.

Die Münze ist leicht eingesunken: Es gab einen Stromausfall und das Eis ist angetaut. Die Münze ist ein paar Zentimeter nach unten gerutscht, bevor der Strom zurückkehrte und das Wasser wieder gefror. Hier ist Vorsicht geboten! Empfindliche Lebensmittel wie rohes Fleisch, Fisch oder Speiseeis sollten Sie zur Sicherheit lieber direkt entsorgen.

Die Münze liegt am Boden: Die Münze liegt ganz unten auf dem Grund des Bechers? Das bedeutet: Der Gefrierschrank war so lange ohne Strom, dass das Eis im Becher komplett geschmolzen war. Ihre Lebensmittel waren über viele Stunden oder Tage völlig ungekühlt. In diesem Fall gibt es nur eine Lösung: Räumen Sie das Gefrierfach aus und werfen Sie den Inhalt weg, Ihre Gesundheit geht vor.

Ein cleverer Handgriff, der ab sofort einen festen Platz auf jeder Urlaubs-Checkliste haben sollte.