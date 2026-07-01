Das sollten Sie mit Ihrer Matratze im Sommer UNBEDINGT machen

Die drückend warmen Nächte rauben vielen Menschen den erholsamen Schlaf. Doch nicht nur wir kommen ins Schwitzen, auch die Matratze wird im Sommer deutlich stärker beansprucht. Genau deshalb gibt es jetzt etwas, das Sie unbedingt mit Ihrer Matratze tun sollten.

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Bei den Temperaturen wälzen wir uns im Schlafzimmer unruhig von links nach rechts. Wussten Sie, dass wir in heißen Sommernächten rund einen Liter Flüssigkeit verlieren? Ein Großteil davon landet genau dort, wo wir eigentlich Erholung suchen: In unserer Matratze. Damit Ihr Bett nicht zur Bakterienfalle wird und Sie trotz Hitze endlich wieder durchschlafen können, müssen Sie jetzt handeln. Hier ist der ultimative Sommer-Survival-Guide für Ihre Matratze.

Deshalb sollten Sie Ihre Matratze jetzt wenden

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Damit die Feuchtigkeit besser verdunsten kann und die Matratze ihre Form behält, sollte sie im Sommer besonders häufig gewendet und gedreht werden. Das verhindert nicht nur Schimmel und Milben, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Matratze, da sich keine Kuhlen und Liegemulden bilden können. Wer stark schwitzt oder ein Boxspringbett nutzt, sollte sich diese Faustregel merken:

Einmal im Monat drehen (also Kopf- und Fußende tauschen)

Einmal im Quartal wenden (Ober- und Unterseite tauschen – sofern möglich)

Allerdings ist Vorsicht geboten: Nicht jede Matratze ist für das Wenden geeignet. Besonders asymmetrische Modelle mit einer speziellen Schlaf- und Unterseite sollten nicht umgedreht werden, da sonst die ergonomische Wirkung verloren gehen kann.

Geheimwaffe gegen Schweiß: Die Natron-Kur

Ihre Matratze riecht nach den letzten Tropennächten etwas muffig? Kein Problem! Sie brauchen keine teuren Spezialreiniger, sondern nur ein Hausmittel, das ohnehin in den meisten Küchenschränken steht: Natron.

Der Trick: Verteilen Sie etwa 200 Gramm trockenes Natron-Pulver großzügig auf der unbezogenen Matratze. Mit einem leicht feuchten Schwamm oder einer weichen Bürste können Sie es sanft einreiben. Lassen Sie es nun für ein paar Stunden (am besten 5 Stunden) wirken. Das Natron zieht die Feuchtigkeit heraus, neutralisiert fiese Schweißgerüche und seine Salzkristalle töten Bakterien, Pilze und Keime ab. Danach einfach auf niedrigster Stufe mit dem Staubsauger absaugen.

Das Bett bloß NICHT machen

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Wer morgens bei Hitze direkt fein säuberlich das Bett macht, sperrt die Feuchtigkeit der Nacht regelrecht ein. Schlagen Sie die Decke stattdessen komplett zurück, damit das Bett gut durchlüften kann. So kann die Matratze komplett durchtrocknen und Schimmel hat keine Chance.

Pro-Tipp: Stellen Sie Ihre Matratze ab und zu an einem sonnigen Tag zum Auslüften ins direkte Sonnenlicht. Die natürliche UV-Strahlung wirkt wie ein Desinfektionsmittel und tötet Keime ab.