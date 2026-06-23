Schluss mit Schwitzen! Diese Bettwäsche kühlt in Tropennächten wirklich

Wenn die Temperaturen auch nachts kaum sinken, wird Schlaf schnell zur Herausforderung. Die gute Nachricht: Mit der richtigen Bettwäsche schlafen Sie in Tropennächten deutlich kühler und wachen morgens nicht mehr schweißgebadet auf.

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Fenster auf, Ventilator an und trotzdem klebt die Bettdecke gefühlt schon nach wenigen Minuten an der Haut? Gerade in Tropennächten, wenn die Temperaturen auch nachts kaum unter 20 Grad sinken, wird erholsamer Schlaf schnell zur Herausforderung. Viele greifen dann zu kleinen Tricks wie einer Wärmflasche mit Eiswasser oder einer gefrorenen Wasserflasche im Bett. Das sorgt zwar kurzfristig für Abkühlung, hält aber meist nicht die ganze Nacht.

Deutlich nachhaltiger ist die Wahl der richtigen Bettwäsche. Denn manche Materialien wirken von Natur aus kühlend, sind besonders atmungsaktiv und transportieren Feuchtigkeit deutlich besser ab als herkömmliche Stoffe.

1. Leinen: Der Sommerklassiker schlechthin

Wenn es um heiße Nächte geht, führt kaum ein Weg an Leinen vorbei. Der Naturstoff aus Flachs gilt als echter Hitzespezialist. Er nimmt Feuchtigkeit schnell auf, gibt sie ebenso rasch wieder an die Umgebung ab und fühlt sich dadurch auch bei hohen Temperaturen angenehm trocken an. Dazu kommt der leicht kühlende Effekt auf der Haut.

2. Seide: Luxus mit Kühl-Effekt

Wer sich ein bisschen Hotelgefühl nach Hause holen möchte, liegt mit Seide richtig. Das Material fühlt sich besonders leicht und angenehm auf der Haut an und hilft dabei, die Körpertemperatur auszugleichen. Dadurch bleibt das Bett auch in warmen Nächten länger angenehm kühl. Ein weiterer Pluspunkt: Hausstaubmilben fühlen sich in Seide kaum wohl, weshalb sie sich auch für viele Allergiker eignet. Der einzige Nachteil: Hochwertige Seidenbettwäsche gehört zu den teureren Varianten.

3. Seersucker: Luftig und pflegeleicht

Seersucker ist einer dieser Stoffe, die jeden Sommer ein kleines Comeback feiern und das aus gutem Grund. Durch seine typische gekreppte Oberfläche liegt der Stoff nicht komplett auf der Haut auf. Dadurch kann die Luft besser zirkulieren und die Wärme staut sich weniger. Besonders praktisch: Seersucker muss nach dem Waschen nicht gebügelt werden. Einfach trocknen lassen, Bett beziehen und fertig.

4. Satin: Kühl schlafen mit Hotel-Vibes

Auch Satin ist eine hervorragende Wahl für warme Sommernächte. Vor allem Baumwollsatin überzeugt mit seiner glatten Oberfläche, die sich angenehm kühl anfühlt und gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. Optisch sorgt der leichte Glanz außerdem für echtes Hotelzimmer-Feeling und das oft zu einem deutlich günstigeren Preis als Seide.

Warum das Material so viel ausmacht

Nicht jede Bettwäsche ist für den Sommer geeignet. Schwere Stoffe speichern Wärme oft besonders lange und können dafür sorgen, dass man nachts stärker schwitzt. Leichte Naturmaterialien hingegen unterstützen den Feuchtigkeitstransport und helfen dem Körper dabei, seine Temperatur besser zu regulieren.