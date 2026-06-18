Besser schlafen bei Hitze: Dieser einfache Hack geht auf TikTok viral

Hitze-Hack: Dieser simple Trick kühlt das Schlafzimmer in Sekunden. Alles, was man dafür braucht, hat man schon zu Hause.

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Heiße Nächte, stickige Schlafzimmer, schlaflose Stunden: Sobald die Temperaturen im Sommer steigen, wird erholsamer Schlaf für viele zur Herausforderung. Besonders in Wohnungen ohne Klimaanlage staut sich die Hitze über den Tag – und nachts fühlt sich das Schlafzimmer oft eher wie eine Sauna an als wie ein Ort der Erholung.

Gerade jetzt, wo die ersten Tropennächte erwartet werden, suchen viele nach einfachen Tricks, um trotz Sommerhitze besser einzuschlafen. Auf TikTok sorgt aktuell ein Hack von Gesundheits-Influencer Fabian Kowallik für Aufmerksamkeit. Der Bestseller-Autor und Gesundheitsexperte teilt regelmäßig Alltagstipps – und zeigt nun, wie man das Schlafzimmer mit einem Topf Eis angenehmer machen soll.

So soll der Schlaf-Hack funktionieren

Der Trick ist simpel: Man nimmt den größten Topf, den man zuhause hat, füllt ihn mit Wasser und stellt ihn mehrere Stunden ins Gefrierfach. Vor dem Schlafengehen kommt der gefrorene Topf dann ins Schlafzimmer. Das Eis soll laut Kowallik Wärme aufnehmen, die Luft angenehmer machen und den Raum spürbar abkühlen.

Die Idee dahinter: Das Eis schmilzt über Nacht langsam und entzieht der Umgebung dabei Wärme. Dadurch soll das Schlafzimmer weniger aufgeheizt wirken – und das Einschlafen leichter fallen.

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Hilft Eis wirklich beim Einschlafen?

Ganz aus der Luft gegriffen ist der Hack nicht. Kälte kann tatsächlich dabei helfen, das Einschlafen angenehmer zu machen. Denn der Körper muss seine Kerntemperatur leicht senken, um in den Schlafmodus zu kommen. Ist das Schlafzimmer zu warm, fällt genau das schwer: Man schwitzt, wälzt sich hin und her und wacht häufiger auf.

Ein großer Eisblock im Raum kann kurzfristig für etwas Abkühlung sorgen – besonders, wenn man ihn in der Nähe des Bettes platziert oder einen Ventilator so ausrichtet, dass die Luft über das Eis strömt. Dadurch fühlt sich die Luft kühler an, auch wenn die tatsächliche Raumtemperatur nicht dramatisch sinkt.

Kühlt der Topf die Raumtemperatur wirklich um mehrere Grad?

Hier ist Vorsicht geboten. Die Behauptung, ein einzelner Topf mit Eis könne ein Schlafzimmer zuverlässig um drei bis vier Grad abkühlen, ist eher unrealistisch. Dafür müsste sehr viel Wärme aus dem Raum gezogen werden – nicht nur aus der Luft, sondern auch aus Wänden, Möbeln, Bettwäsche und Matratze.

Als Einschlafhilfe kann der Trick trotzdem funktionieren. Denn beim Schlafen zählt nicht nur die exakte Temperatur auf dem Thermometer, sondern auch das Gefühl: Wenn die Luft rund ums Bett etwas frischer wirkt, kann das bereits helfen, schneller zur Ruhe zu kommen.

© Getty Images

So wird der Hack sinnvoller

Wer den Eis-Topf ausprobieren möchte, sollte ein paar Dinge beachten:

Das Wasser sollte nicht bis zum Rand eingefüllt werden, da es sich beim Gefrieren ausdehnt.

Außerdem gehört der Topf auf einen wasserfesten Untersetzer, weil sich Kondenswasser bilden kann.

Noch effektiver wird der Hack, wenn man ihn mit einem Ventilator kombiniert. Wichtig: Den Ventilator nicht direkt auf den Körper richten, sondern so platzieren, dass die Luft sanft am Eis vorbei durch den Raum zirkuliert. So entsteht ein kühlerer Luftzug, ohne dass man nachts mit verspanntem Nacken oder trockenen Schleimhäuten aufwacht.

Die besten Tipps für besseren Schlaf bei Hitze

Der Eis-Topf allein ist keine Klimaanlage. Wer in heißen Nächten besser schlafen will, sollte den Raum schon tagsüber vorbereiten. Fenster bleiben am besten geschlossen, solange es draußen heißer ist als drinnen. Vorhänge, Rollos oder Jalousien sollten frühzeitig zugezogen werden, damit sich das Schlafzimmer nicht unnötig aufheizt.

Gelüftet wird idealerweise spätabends, nachts oder frühmorgens – also dann, wenn die Außentemperatur gesunken ist. Wer querlüften kann, sollte das unbedingt nutzen. Auch leichte Bettwäsche, ein dünnes Laken statt einer Decke und atmungsaktive Schlafkleidung können helfen.

Fazit: Kein Wundertrick, aber einen Versuch wert

Der TikTok-Hack mit dem Eis-Topf ist keine echte Klimaanlage und wird ein aufgeheiztes Schlafzimmer wahrscheinlich nicht um mehrere Grad herunterkühlen. Als kleine Einschlafhilfe kann er aber durchaus angenehm sein – vor allem in Kombination mit einem Ventilator und guter Vorbereitung des Schlafzimmers.

Wer bei Hitze schlecht schläft, sollte den Trick also nicht als Wunderlösung sehen, sondern als einfachen Sommer-Hack, der das Einschlafen etwas angenehmer machen kann. Entscheidend bleibt: Hitze tagsüber draußen halten, nachts richtig lüften und den Körper vor dem Schlafengehen abkühlen, ohne ihn zu stressen.