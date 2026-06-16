Jetzt kommt die Mega-Hitzwelle mit 40 Grad

In den nächsten Wochen kennt die Temperatur nur eine Richtung. Laut Meteorologen kann sogar die 40-Grad-Marke erreicht werden.

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Der Junistart war in Österreich wechselhaft und oft kühl. Nun steht das Land vor einer richtigen Wetterwende. Schon in den nächsten Tagen setzt sich zunehmend heißere Luft aus dem Süden durch und bringt den Sommer nach Österreich. Meteorologen erwarten sogar die erste größere Hitzewelle des Jahres. Sie dürfte sogar bis weit in die zweite Junihälfte und darüber hinaus reichen können. Schon am Wochenende können im Osten Höchstwerte von bis zu 36 Grad erreicht werden.

Experten von GeoSphere Austria und Ubimet gehen von einem weiteren Temperaturanstieg aus. Für viele kommt die Entwicklung überraschend, da der Junibeginn ungewöhnlich kühl und regnerisch war. Laut Ubimet-Messungen lagen die Temperaturwerte österreichweit rund ein Grad unter dem langjährigen Durchschnitt. In manchen Regionen regnete es bereits zur Monatsmitte so viel wie gewöhnlich im gesamten Monat Juni.

Hochdruckgebiet bringt Hitze nach Österreich

Ein kräftiges Hochdruckgebiet dominiert zunehmend das Wettergeschehen über Österreich und bringt viel Sonnenschein sowie hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden über 30 Grad erwartet. Besonders der Osten und Südosten werden zum Glutofen. In Wien, im Burgenland, in Niederösterreich sowie in Teilen der Steiermark sind Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad möglich.

In den Nächten gibt es keine Abkühlung. Vor allem in den Städten gibt es Tropennächte, also Nächte mit Temperaturen über 20 Grad. Für die Menschen sind solche Nächte sehr belastend. Ihr Körper hat kaum eine Gelegenheit, sich von der Tageshitze zu erholen.

Höhepunkt rund um den 29. Juni

Dank des Hochdruckgebiets über Mitteleuropa steckt die Hitze regelrecht fest. Zusätzlich erreicht die Sonneneinstrahlung Ende Juni ihren Höhepunkt und sorgt für extra Aufheizung. Laut ersten Wettervorhersagen erreicht die Hitzewelle rund um den 29. Juni ihren Höhepunkt.

Einige Modelle gehen sogar davon aus, dass die 40-Grad-Marke geknackt wird. Das wäre ein Allzeit-Rekord in Österreich für den Juni. Ob dieser Wert wirklich erreicht wird, bleibt weiterhin noch offen. Derzeit gehen die Meteorologen von Höchstwerten zwischen 37 und 39 Grad in den Niederungen Ostösterreichs aus.