Experten verraten: So oft sollten Sie Ihre Bettwäsche im Sommer wirklich waschen

Im Sommer sammeln sich Schweiß, Hautschuppen und Pollen deutlich schneller in der Bettwäsche. Expert empfehlen deshalb, die Bezüge jetzt häufiger zu wechseln und verraten, welcher Rhythmus ideal ist.

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Sommer bedeutet lange Tage, warme Nächte und oft auch schweißtreibenden Schlaf. Gerade wenn die Temperaturen selbst nachts kaum sinken, sammelt sich in der Bettwäsche deutlich mehr Schweiß als sonst. Doch wie oft sollte man Bettwäsche im Sommer tatsächlich wechseln? Expert:innen sind sich einig: In der heißen Jahreszeit reicht der übliche Rhythmus oft nicht mehr aus.

Im Sommer häufiger wechseln

Während viele ihre Bettwäsche im Alltag etwa alle zwei Wochen waschen, empfehlen Expert:innen im Sommer einen kürzeren Abstand. Wer nachts stark schwitzt oder ohne Schlafkleidung schläft, sollte die Bettwäsche etwa einmal pro Woche wechseln. So haben Schweiß, Hautschuppen und Bakterien weniger Gelegenheit, sich im Stoff anzusammeln.

Auch Allergiker profitieren

Für Menschen mit einer Pollenallergie lohnt sich häufigeres Waschen besonders. Pollen bleiben tagsüber an Haaren, Haut und Kleidung haften und gelangen so ins Bett. Frische Bettwäsche kann deshalb helfen, die Belastung während der Nacht zu reduzieren und den Schlaf angenehmer zu machen.

Clean white bedding in a room, on an unmade bed. Conceptual with space for copy. Preparing hotel room for guests, changing duvet covers. © Getty Images

Nicht nur der Bezug zählt

Neben Bettbezug und Polsterüberzug sollten auch Spannleintuch und Schlafanzug regelmäßig gewaschen werden. Handtücher, die in heißen Sommernächten zum Abtrocknen von Schweiß verwendet werden, sollten ebenfalls häufiger in der Waschmaschine landen.

Bei 60 Grad waschen

Expert:innen empfehlen, Bettwäsche, sofern das Material es zulässt, bei 60 Grad zu waschen. Diese Temperatur entfernt Schweiß, Bakterien und Hausstaubmilben besonders zuverlässig. Empfindliche Stoffe sollten entsprechend der Pflegehinweise gewaschen werden.

Mit diesen Tipps bleibt das Bett länger frisch

Ein gut gelüftetes Schlafzimmer hilft dabei, Feuchtigkeit schneller entweichen zu lassen. Außerdem lohnt es sich, die Bettdecke morgens zunächst zurückzuschlagen, bevor das Bett gemacht wird. So kann die über Nacht entstandene Feuchtigkeit besser verdunsten und das Bett bleibt länger frisch.