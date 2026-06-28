Diese Fehler stören in heißen Nächten den Schlaf

Die tropischen Nachttemperaturen rauben vielen den Schlaf. Manche Aktivitäten verschlimmern in Tropennächten das Problem.

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In den letzten Tagen verwandelte sich das Schlafzimmer vieler Menschen in eine Sauna und an erholsamen Schlaf ist kaum zu denken. Die meisten drehen sich von einer Seite auf die andere die ganze Nacht. Immer wieder geht der Blick auf die Uhr.

Die tropischen Temperaturen bringen den natürlichen Schlafrhythmus durcheinander. Der Körper muss für das Einschlafen seine Temperatur leicht runterkühlen. Jedoch hält nicht nur die Temperatur uns wach, sondern auch einige Gewohnheiten.

Während Tropennächten läuft der Körper auf Hochtouren. Die Wärmeabgabe funktioniert schlecht, die Herzfrequenz erhöht sich und der Organismus kommt schwerer in den Ruhemodus. Dadurch schläft man später ein, wacht häufiger auf und die Dauer des erholsamen Tiefschlafes ist kleiner. Um die Situation etwas zu lindern, sollte man diese typischen Fehler vermeiden.

1. Intensives Training

Ein intensives Training sollte eigentlich dafür sorgen, dass man ausgepowert ist und leichter einschläft. Jedoch verschlimmert intensiver Sport den unruhigen Schlaf. Die Körpertemperatur erhöht sich, der Kreislauf wird angeregt und es werden Stresshormone freigesetzt.

Am besten sind leichte Aktivitäten, wie ein Abendspaziergang, sanfte Dehnübungen oder Yoga. Wer unbedingt sein Workout durchführen will, sollte es mindestens zwei Stunden vor dem Zubettgehen absolvieren.

2. Alkohol

Für viele gehört ein kühles Bier oder Glas Wein zum idealen Abend. Alkohol kann das Einschlafen zunächst erleichtern. Aber: Die Schlafqualität leidet sehr darunter. Alkohol stört wichtige Schlafphasen und sorgt dafür, dass man häufiger aufwacht. Der Schlaf wird weniger erholsam und nur oberflächlicher.

3. Schwere Mahlzeiten

Auch das Abendessen beeinflusst die Schlafqualität. Fettige Speisen, große Portionen oder sehr heiße Mahlzeiten lassen den Verdauungstrakt über Stunden arbeiten. Der Körper kommt nicht zur Ruhe. Deshalb ist eine leichte Mahlzeit am Abend die bessere Wahl.

4. Pyjama-Wahl

Die Wahl des Pyjamas kann ebenfalls den Schlaf stark beeinflussen. Kunstfasern wie Polyester speichern Wärme häufig stärker und nehmen schlecht Feuchtigkeit auf. Die Kleidung kann zudem unangenehm auf der Haut anfühlen und das Schwitzen fördern. Für Tropennächte sind Pyjamas aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen die bessere Wahl.