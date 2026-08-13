Autonomer Bus beim Forum Alpbach

Automatisierte Busse können bestehende Angebote ergänzen und erweitern, wie etwa auf der ersten und letzten Meile, in ländlichen Regionen oder zu Zeiten, in denen ein klassischer Linienbetrieb nur schwer darstellbar ist.

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Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien einen vollautomatisierten Elektrobus präsentiert, der nach einem Pilotbetrieb beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol im Linienverkehr in Wolfurt (Bezirk Bregenz) eingesetzt werden soll. In der Anfangsphase ist eine Sicherheitsperson innerhalb des Fahrzeuges vorgeschrieben. "Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Technologie mit großem Potenzial für den öffentlichen Verkehr", betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Zum Einsatz kommt der vollelektrische Autonomous e-CENTRO C des türkischen Herstellers Otokar, wie er bereits in Madrid im regulären Betrieb unterwegs ist. Der Bus kann die Fahraufgabe innerhalb eines klar definierten Einsatzbereichs grundsätzlich selbstständig übernehmen. Nach österreichischer Rechtslage ist jedoch weiterhin ein geschulter Sicherheitslenker an Bord erforderlich. Das autonome Fahrzeug bietet Platz für bis zu 32 Fahrgäste und einen barrierefreien Niederflureinstieg mit Rollstuhlrampe.

Der autonome Bus wird zunächst im Rahmen des Forum Alpbach auf einer definierten Strecke erprobt. Nach den ersten Tests in Tirol soll der autonome E-Bus am Campus Wolfurt Unternehmen im Industriepark an die S-Bahn anbinden.