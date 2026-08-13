Tirol
TV
E-Paper
Immo
Österreich

TESTPHASE

Autonomer Bus beim Forum Alpbach

Bus aus Türkei
© ÖBB
Automatisierte Busse können bestehende Angebote ergänzen und erweitern, wie etwa auf der ersten und letzten Meile, in ländlichen Regionen oder zu Zeiten, in denen ein klassischer Linienbetrieb nur schwer darstellbar ist.
OE24 auf Google bevorzugen

Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien einen vollautomatisierten Elektrobus präsentiert, der nach einem Pilotbetrieb beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol im Linienverkehr in Wolfurt (Bezirk Bregenz) eingesetzt werden soll. In der Anfangsphase ist eine Sicherheitsperson innerhalb des Fahrzeuges vorgeschrieben. "Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Technologie mit großem Potenzial für den öffentlichen Verkehr", betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Auch interessant

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Anzeige gegen Ludwig und Ruck liegt vor

Gogl-Walli ernüchtert nach EM-Aus

Zum Einsatz kommt der vollelektrische Autonomous e-CENTRO C des türkischen Herstellers Otokar, wie er bereits in Madrid im regulären Betrieb unterwegs ist. Der Bus kann die Fahraufgabe innerhalb eines klar definierten Einsatzbereichs grundsätzlich selbstständig übernehmen. Nach österreichischer Rechtslage ist jedoch weiterhin ein geschulter Sicherheitslenker an Bord erforderlich. Das autonome Fahrzeug bietet Platz für bis zu 32 Fahrgäste und einen barrierefreien Niederflureinstieg mit Rollstuhlrampe.

Der autonome Bus wird zunächst im Rahmen des Forum Alpbach auf einer definierten Strecke erprobt. Nach den ersten Tests in Tirol soll der autonome E-Bus am Campus Wolfurt Unternehmen im Industriepark an die S-Bahn anbinden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bub (4) nach Badeunfall reanimiert

Tiroler verliert halbe Million Euro an Online-Betrüger

Drei Verletzte bei Frontal-Crash

Tunnel-Unfall mit fünfköpfiger Familie

Bergsteiger stürzte 100 Meter ab: tot

Innsbruck bringt Senioren gratis zum Achensee

Gas- statt Bremspedal: Pkw-Lenkerin landete in Baugrube

Abkühlen mit echtem Schnee in der Swarovski Kristallwelt

Mure begräbt Autos unter sich – Evakuierung

Verdacht: Bär hat Pony in Tirol gerissen