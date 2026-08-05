Verdacht: Bär hat Pony in Tirol gerissen

Bär- und Wolfsverdacht im Tiroler Oberland.

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Tirol. In Pfunds ist ein totes Pony am Montag begutachtet worden. "Nach amtstierärztlicher Begutachtung besteht bei diesem Ereignis der Verdacht auf Beteiligung eines Bären", hieß es vonseiten des Landes Tirol am Dienstag zu dem Fall aus dem Bezirk Landeck.

Wolf zum Abschuss frei © AFP

Zur weiteren Abklärung anderer möglicher Ursachen seien Tupferproben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien gesendet worden. Bereits Ende Juli und auch am Montag habe eine Wildkamera einen Bären in dem Gebiet erfasst. Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert, beruhigen die Wildtier-Experten des Landes Tirol.

Wolf zum Abschuss frei

Die Tiroler Landesregierung hat am 4. August die Abschussverordnung für einen Schadwolf im Bezirk Landeck erlassen. Die Verordnung gilt bis zum Ablauf des 27. Septembers 2026.

In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Kaunertal kam es Ende letzter Woche zu einem Rissereignis. Es wurden dort zwei Schafe durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Zudem waren vier weitere Schafe abgängig. Aufgrund des Rissbildes besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.