Eklat in Ottakring
Yppenplatz: Rabiate Frau griff nach Dienstwaffe von Polizisten
Wien. Ein nächtlicher Einsatz am Wiener Yppenplatz hat für Aufsehen gesorgt. Polizeibeamte wurden wegen lauter Musik alarmiert und trafen vor Ort auf eine 40-Jährige, die mit einer Musikbox laut Musik abspielte. Im Zuge einer Personenkontrolle soll sich die Frau zunehmend aggressiv verhalten und die Einsatzkräfte beschimpft haben.
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Eskalation bei Wegweisung
Da sich die Griechin laut Polizei uneinsichtig zeigte, wurde sievom Yppenplatz weggewiesen und über die gegen sie vorgesehenen Anzeigen informiert. Während dieser Amtshandlung soll die Frau plötzlich nach der Dienstwaffe eines Polizisten gegriffen haben. Die Beamten reagierten sofort und nahmen die mutmaßlich alkoholisierte Frau vorläufig fest.
Ermittlungen laufen weiter
Bei ihrer Einvernahme machte die 40-Jährige keine Angaben zu dem Vorfall. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. Zusätzlich wurden mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen erstattet.
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