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Übergriff in Wien

Ex-Partner ausgerastet: Mit Messer bedroht, geschlagen

Eine verängstigte Frau sitzt auf dem Sofa, während ein Mann mit geballter Faust davor steht.
© Apa
Der Serbe entwendete dann noch ohne Schein das Auto der Frau
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Wien. Ein 49-jähriger Mann soll in Währing gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Partnerin eingedrungen sein und die Frau brutal attackiert haben. Laut Polizei schlug und trat er auf sein Opfer ein und bedrohte sie anschließend mit einem Teppichmesser. Als die Frau lautstark um Hilfe rief, ergriff der Verdächtige die Flucht.

Rucksack gestohlen und mit Auto davongefahren

Nach den bisherigen Ermittlungen nahm der Mann den Rucksack der Frau an sich und fuhr anschließend unbefugt mit ihrem Auto davon. Wenig später konnte der 49-jährige Serbe an seiner Wohnadresse auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem erwarten ihn mehrere straf- und verwaltungsrechtliche Anzeigen.

Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Beschuldigte den Pkw ohne gültige Lenkberechtigung gelenkt haben soll. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er zum Zeitpunkt der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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