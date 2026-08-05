Restaurant verrechnet zusätzlich 50 Euro als Trinkgeld

Derzeit sorgt ein unangekündigter Aufschlag eines Restaurant für viel Aufregung online. Eine italienische Influencerin deckte die versteckte Gebühr auf und warnt mit ihrem Posting andere Touristen.

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In den sozialen Medien sorgt aktuell ein Restaurant mit seiner automatischen Zuschlag auf ihrer Rechnung für hitzige Diskussionen. Laut der italienischen Zeitung "Il Mattino" fand die italienische Content-Creatorin Carlotta Roncarà auf ihrer Rechnung nach einem Abendessen in Forte dei Marmi (Provinz Lucca) einen ungewöhnlichen Eintrag. Dort wurden 48 Euro als "freiwilliger Beitrag von 10 Prozent" eingetragen.

Roncarà rief beim Restaurant an und fragte beim Personal nach. Sie erklärten, dass es sich hierbei um ein automatisch hinzugefügtes Trinkgeld handle. Der Gast akzeptiert diese Abbuchung stillschweigend, solang er die Rechnung vor der Bezahlung nicht genau kontrolliert.

"Es ist keine Geldfrage"

Die Content-Creatorin deckt dies nun in einem Instagram-Video auf und kritisiert das Vorgehen des Restaurants scharf. Sie stellt klar, dass Trinkgelder verdient werden müssen und auf einer bewussten Entscheidung basieren müssen.

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Die Italienerin erklärt: "Es ist keine Geldfrage. Da steht 'freiwilliger Beitrag': Er muss mir angeboten werden. Als Kunden haben wir das Recht, genau zu wissen, wofür wir bezahlen." Zusätzlich hat sie eine Warnung an ihre Followern: "Kontrolliert immer die Rechnung, bevor ihr bezahlt."