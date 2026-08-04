14 Verletzte! Horror-Flug im Urlaubsparadies

Ein Airbus A320neo von Air India ist auf dem Flug von Phuket nach Delhi in schwere Turbulenzen geraten. Nach einem plötzlichen Höhenverlust mussten mindestens 14 Menschen medizinisch versorgt werden.

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Dramatische Minuten spielten sich am Dienstag an Bord von Air-India-Flug AI2379 ab, der von Phuket in Thailand nach Delhi in Indien unterwegs war. Der zweistrahlige Airbus A320neo geriet während des Fluges in heftige Turbulenzen. Nach Angaben indischer Medien verlor der Jet dabei kurzzeitig rund 300 Fuß, was etwa 90 Metern entspricht, an Höhe. Mindestens 14 Passagiere und Besatzungsmitglieder erlitten durch das Ereignis Verletzungen.

Schreckmoment

Air India bestätigte den Vorfall und gab an, dass die Maschine am Dienstag während der Reiseflugphase ein kurzes turbulenzbedingtes Ereignis erlebte, welches zu einer momentanen Höhenänderung führte. Das Flugzeug konnte schließlich sicher in Delhi landen, wo alle Passagiere sowie die Crewmitglieder die Maschine verlassen konnten.

Passagiere schildern die Vorfälle

Wie heftig der Schock an Bord gewesen sein muss, schilderte ein Passagier nach der Landung gegenüber dem News-Portal "News18": "Es war ungefähr eineinhalb Stunden nach dem Start. Es war früher Morgen, viele von uns schliefen. Plötzlich hatte man das Gefühl, das Flugzeug würde stehen bleiben – dann begann es, sich heftig zu bewegen. Das ging zwei bis drei Minuten." Der Augenzeuge berichtete weiter, sein Bruder habe Verletzungen an Schulter und Rücken erlitten, außerdem sei dessen Trommelfell verletzt worden. Ein weiterer Fluggast schilderte, dass Menschen gegen die Decke prallten und andere von Gepäckstücken getroffen wurden. Zudem sei ein etwa 18 Monate altes Kleinkind ungefähr drei Sitze weit geschleudert worden.

Untersuchung nach der Landung

Insgesamt gab es nach ersten Berichten mindestens 14 Verletzte, darunter zehn Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Sieben Fluggäste wurden nach Angaben des Fortis Hospital Vasant Kunj in Delhi zur medizinischen Untersuchung und Behandlung aufgenommen. Dort sollten Untersuchungen wie CT, MRT oder Röntgen durchgeführt werden, da die Betroffenen unter anderem Prellungen und Kopfverletzungen erlitten. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen Risse und Schäden an der Kabinendecke. Die indische Luftfahrtbehörde DGCA hat eine Untersuchung eingeleitet. Laut "India Today" wird dabei auch geprüft, ob ein technisches Problem eine Rolle gespielt haben könnte.