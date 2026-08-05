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Schwer verletzt

Rad-Unfall: Sohn und Mutter prallten zusammen

Die Räder gerieten aneinander.
© Flickr: Coyote Prophet & The Last Days of America / CC-BY-ND 2.0/SYMBOLBILD
Aus einer Unachtsamkeit berührten sich die Räder und beide stürzten schwer.
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Ein gemeinsamer Radausflug hat für eine Mutter und ihren Sohn im Bezirk Weiz ein dramatisches Ende genommen. Die beiden kollidierten am Dienstagabend auf der B72 in der Gemeinde Feistritz und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Kollision nach kurzer Unachtsamkeit

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Die 46-Jährige war gemeinsam mit ihrem Sohn (18) auf dem Heimweg. Weil die Mutter während der Fahrt erschöpft war, fuhren beide nebeneinander. Der Sohn unterstützte sie, indem er sie während der Fahrt an der Hand hielt und anschob. Plötzlich wandten sich beide für einen Moment den Blick von der Fahrbahn ab. Kurz darauf berührten sich die Fahrräder aus bislang ungeklärter Ursache, woraufhin beide stürzten.

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Schwere Verletzungen – beide ohne Helm

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes aus Birkfeld sowie zwei First Responder versorgten die Verletzten zunächst direkt an der Unfallstelle. Nach der Behandlung durch einen Notarzt wurden Mutter und Sohn mit schweren Verletzungen in das LKH Weiz gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen trugen beide zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm. Wie es genau zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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