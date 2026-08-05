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Tod im Auto

Herzstillstand am Steuer: Pkw-Fahrer baute Unfall

Der 76-Jährige erlitt am Steuer einen Herzstillstand.
© TZ ÖSTERREICH/Bruna
Der 76-Jährige krachte mit dem Fahrzeug gegen einen Betonsteher. Seine Beifahrerin (69) wurde verletzt.
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Stmk. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagabend in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) nach einem Herzstillstand am Steuer gestorben. Das Fahrzeug kam im Ortsteil Köppling-Bahn links von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst gegen den Betonsteher eines Zauns, teilte die Polizei mit.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, seine 69-jährige Lebensgefährtin am Beifahrersitz wurde durch die Auslösung des Airbags im Brustbereich verletzt. Sie wurde ins UKH Graz gebracht.

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Mehrere Zeugen eilten den Polizeiangaben zufolge sofort zur Unfallstelle, alarmierten die Rettungskräfte und zogen den nicht ansprechbaren Lenker aus dem Fahrzeug. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuche durch zwei Ersthelfer und die Feuerwehr konnte die Notärztin nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Er hatte nach medizinischer Einschätzung und Angaben von Angehörigen aufgrund einer Vorerkrankung noch am Steuer einen Herzstillstand erlitten.

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