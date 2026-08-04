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Drama im Freibad

OÖ: Badegäste holen leblosen Bub (4) zurück ins Leben

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© Getty Images/iStockphoto
Nachdem ein Kind ohne Schwimmhilfe ins Wasser fiel, wurde es von einem aufmerksamen Badegast entdeckt.
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Ein Vierjähriger, der Dienstagnachmittag reglos im Wasser eines Freizeitbades in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) trieb, ist von zwei Badegästen reanimiert worden. Eine 35-Jährige bemerkte den tschechischen Buben im Becken, zog ihn aus dem Wasser und begann sofort mit der Wiederbelebung. Ein 39-jähriger Badegast kam ihr zu Hilfe, gemeinsam schafften sie es, dass das Kind wieder das Bewusstsein erlangte, so die oberösterreichische Polizei.

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Nach der Erstversorgung wurde der Vierjährige in Begleitung seines Vaters mit dem Rettungshubschrauber zur Überwachung ins Krankenhaus geflogen. Ersten Angaben zufolge hatte sich der Sohn in einem unbeaufsichtigten Moment von seinen Eltern entfernt. Er trug keine Schwimmhilfe und fiel in ein Becken.

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