Vegetation in Flammen: Großeinsatz in der Lobau

In der Region ist eine riesige Rauchsäule zu sehen.

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Ein Vegetationsbrand hat heute Nachmittag, einen größeren Feuerwehreinsatz in der Wiener Donaustadt ausgelöst. Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Seither kämpfen zahlreiche Feuerwehrleute gegen die Flammen. Aufgrund der Entwicklung der Lage wurde die Alarmstufe2 ausgerufen, wodurch zusätzliche weitere Kräfte nachalarmiert wurden.

Die Rauchwolke ist in der ganzen Region zu sehen. © zVg.

Wie groß die vom Feuer betroffene Fläche ist, war zunächst ebenso unklar wie die Brandursache. Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Anwohner sind beunruhigt

Die Rauchsäule ist in der ganzen Region zu sehen. Laut Augenzeugen soll die Asche aufgrund des Windes auch Richtung Esslinger Furt getrieben werden. Über der Wegmayrsiedlung soll es Asche regnen, so ein Beobachter.