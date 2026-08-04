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Volksgarten-Umbau

Linzer Nebelspiel wird bald in Betrieb gehen

Menschen sitzen und gehen im Volksgarten, während aus dem Boden Nebel aufsteigt.
© DnD Landschaftsplanung ZT GmbH/Visualisierung
Bei der Vernebelung entstehen feinste Wassertropfen, daher wird die Anlage genau überprüft. Anschließend soll es die Freigabe geben.
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Linz. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs im Linzer Volksgarten ist abgeschlossen. Als besonderes Highlight entsteht ein neues Nebelspiel, das an heißen Tagen für Abkühlung sorgen soll. Bevor die Anlage in Betrieb gehen kann, müssen jedoch noch Wasserproben ausgewertet und freigegeben werden.

Strenge hygienische Anforderungen

Da bei der Vernebelung feinste Wassertröpfchen entstehen, gelten strenge hygienische Anforderungen. Das Gesundheitsamt der Stadt Linz empfiehlt deshalb eine sorgfältige Überprüfung der Anlage vor dem Start. In den kommenden Tagen wird das Nebelspiel zunächst gründlich gereinigt und desinfiziert. Anschließend werden Wasserproben entnommen und auf mögliche mikrobiologische Verunreinigungen untersucht.

Freigabe erst nach positiven Ergebnissen

Erst wenn die Ergebnisse den Anforderungen entsprechen, kann die Anlage freigegeben werden. Für den laufenden Betrieb sorgen eine UV-Licht-Entkeimung sowie eine automatische Spülung für eine dauerhaft hohe Wasserqualität. Damit sollen die hygienischen Standards eingehalten und Besucherinnen und Besucher künftig sicher für Abkühlung im Volksgarten sorgen können.

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