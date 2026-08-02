39,6 Grad: So heiß war es im Juli in OÖ noch nie

Am Freitag wurde der bisherige Rekord von 39,2 Grad aus Bad Goisern gebrochen. Die Hitze verschärft die anhaltende Trockenheit.

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Weyer. Mit 39,6 Grad ist am Freitag in Weyer ein neuer Juli-Hitzerekord für Oberösterreich gemessen worden. Laut Geosphere Austria wurde damit der bisherige Höchstwert von 39,2 Grad aus Bad Goisern aus dem Jahr 2013 übertroffen. Auch österreichweit fiel mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Julirekord.

Hitze verschärft anhaltende Trockenheit

Die außergewöhnliche Hitze verschärft gleichzeitig die anhaltende Trockenheit. Nach Angaben der Geosphere Austria waren die ersten sieben Monate des Jahres so niederschlagsarm wie noch nie seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Folgen sind vielerorts sichtbar: Flüsse und Bäche führen wenig Wasser, Seen haben historisch niedrige Pegelstände und zahlreiche Felder sind ausgetrocknet.

Hausbrunnen beginnen zu versiegen

Zudem versiegen in mehreren Regionen bereits Hausbrunnen. So musste ein Haushalt in Wallern an der Trattnach nach dem Ausfall des Brunnens an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Die Feuerwehr stellte zwischenzeitlich Nutzwasser bereit.

Auch in Hinterstoder ist Trinkwasser knapp. Dort speist die Feuerwehr Wasser in das Leitungsnetz ein. Der niedrige Wasserstand beeinträchtigt außerdem die Schifffahrt am Attersee, wo die Anlegestellen Kammer und Seewalchen derzeit nicht angefahren werden können.