Adidad hat offiziell den Ball für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Das Spielgerät hört auf den Namen "Fußballliebe".

Im Rahmen einer Produktpräsentation am Olympiastadion Berlin, wo am 14. Juli das EM-Finale gespielt wird, wurde in Anwesenheit von Nationaltorwart Manuel Neuer, der für den Testkracher gegen Österreich am 21. November (20.45 Uhr/ live auf ORF 1) nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt wurde, und den UEFA-Partnern Célia Šašić und Philipp Lahm eine gigantische Version des Spielballs enthüllt. Auf dem Ball sind unter anderem auch die Spielorte des Turniers verewigt.

© Getty ×

"Bei der Gestaltung dieses offiziellen Spielballs haben wir uns von der Energie und Vielfalt des Turniers und der Liebe Europas zum Fußball inspirieren lassen. In diesem Sinne hoffen wir, dass 'Fussballliebe' überall, wo er gekickt wird, Freude bereitet", sagte Sam Handy, Vizepräsident Produkt und Design bei adidas Fußball.

Am 2. Dezember dieses Jahres werden die Gruppen in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Die EM beginnt am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen einen noch unbekannten Gegner in München.