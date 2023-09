Offizieller Spielball der Fußball-EM 2024 geleakt

Der offizielle Spielball der Fußball-EM 2024 wurde geleakt und so sieht er aus:

Österreich ist für die Europameisterschaft nächstes Jahr so gut wie qualifiziert - und weit reisen müssen unsere ÖFB-Stars auch nicht. Das Turnier findet 2024 im Nachbarland Deutschland statt. Und bereits jetzt soll feststehen, mit welchem Leder sich die Fußball-Stars kommendes Jahr messen werden. Das Fußball-Portal "footyheadlines" veröffentlichte Bilder des scheinbaren EM-Balls.

© Adidas ×

Der Ball ist von dreieckigen Mustern in Schwarz, Gelb, Rot und Grün gekennzeichnet. Die Farben spiegeln auch das offizielle Logo des Turnier wider und sollen die Flaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände und deren Farben repräsentieren. Die dreieckige Form soll für das Olympiastadion-Dach stehen. In der Mitte des Logos findet sich der berühmte Henri-Delaunay-Pokal, den der Sieger der kommenden Europameisterschaft dann in die Höhe stemmen darf.