Linz plant Rauchverbot auf Spielplätzen

Vor zwei Jahren war das aus rechtlichen Gründen noch nicht möglich. Die Stadt Wels hat in ihrer Grünanlagenverordnung aber bereits ein entsprechendes Gesetz beschlossen.

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Linz. Die Stadt Linz bereitet ein Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen vor. Gesundheits- und Sicherheitsstadtrat Michael Raml hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde beauftragt, die bestehende Verordnung zum Schutz von Grünanlagen und Spielplätzen entsprechend zu ergänzen. Das Vorhaben soll nach dem Sommer im Sicherheitsausschuss beraten und im Herbst dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Vor zwei Jahren noch nicht möglich

Bereits vor zwei Jahren hatte die Stadt ein Rauchverbot auf Spielplätzen angestrebt. Damals war eine Umsetzung aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Nachdem die Stadt Wels inzwischen ein entsprechendes Verbot in ihrer Grünanlagenverordnung beschlossen hat, sieht Linz nun eine neue rechtliche Grundlage.

Der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml hat die ersten Schritte bereits eingeleitet. © Stadt Linz/KK

Raml betont, dass Spielplätze geschützte Räume für Kinder seien. Ein Rauchverbot solle ihre Gesundheit schützen und zugleich die Vorbildwirkung des Rauchens in diesen Bereichen verringern. Ein generelles Rauchverbot im öffentlichen Raum lehne er hingegen ab, da dies aus seiner Sicht einen zu starken Eingriff in die persönliche Freiheit darstellen würde.

Alkoholverbot soll bestehen bleiben

Bestehende Regelungen wie das Alkoholverbot auf Spielplätzen sowie Schwerpunktkontrollen durch den Ordnungsdienst sollen bestehen bleiben. Auch das Thema Sauberkeit rückt stärker in den Fokus: Ab 20. August 2026 ist das Wegwerfen von Zigarettenstummeln und verwandten Produkten auf Spielplätzen österreichweit durch ein Bundesgesetz ausdrücklich verboten.