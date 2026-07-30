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Bis zu 0,8 Promille

Drei Alko-Bootslenker am Attersee gestoppt

Blick auf einen klaren See mit Sprungbrett, zwei abgedeckten Booten und Bergen im Hintergrund.
© bergfex
Die Polizei kontrollierte 15 Motorboote und sieben Segelschiffe. Es gab gleich mehrere Verstöße.
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Attersee. Bei Schifffahrtskontrollen auf dem Attersee hat die Polizei am Mittwoch drei alkoholisierte Bootslenker gestoppt. Sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Außerdem stellten die Beamten bei mehreren Booten Mängel an der vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung fest.

15 Motorboote und 7 Segelschiffe kontrolliert

Der Seedienst der Polizeiinspektion Schörfling führte die Kontrollen am Mittwochnachmittag und -abend durch. Insgesamt überprüften die Beamten 15 Motorboote und sieben Segelschiffe. Bei 14 Kontrollen fehlten vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände. Die Verstöße wurden angezeigt. Zusätzlich nahmen die Polizisten sechs Alkoholvortests und drei Alkomattests vor. Alle drei Alkomattests verliefen positiv. Die gemessenen Alkoholwerte lagen zwischen 0,58 und 0,8 Promille. Den betroffenen Bootslenkern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt.

Eine Motorbootlenkerin war laut Polizei zudem ohne die erforderliche Erlaubnis in der Motorbootsommersperre unterwegs. Auch sie war alkoholisiert. Der Alkomattest ergab 0,76 Promille. Die Frau durfte ihre Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen und wurde angezeigt. Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol am Steuer auch auf Gewässern ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.

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