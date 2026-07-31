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Feuerwehr griff ein

Rehbock stürzte in Pool und drohte zu ertrinken

Ein Reh schwimmt im Swimmingpool neben einer Metallleiter.
© Team Fotokerschi
Die Bewohner hatten den Vorfall bemerkt und alarmierten die Einsatzkräfte. Nun ist der Rehbock wieder in Freiheit.
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St. Florian. Ein ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz hat am Donnerstagabend die Freiwillige Feuerwehr St. Florian beschäftigt. Ein Rehbock war gegen 22 Uhr in einen privaten Swimmingpool gesprungen und konnte diesen nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Das Tier verfing sich zwischen der Poolleiter und dem Beckenrand und drohte zu ertrinken.

Tier konnte unverletzt geborgen werden

Die Hausbewohner bemerkten die missliche Lage und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten kurz nach der Alarmierung aus und befreiten den erschöpften Rehbock aus dem Pool. Nach der erfolgreichen Rettung wurde das unverletzte Tier wieder in die Freiheit entlassen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet.

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