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Paukenschlag

Schwere Anschuldigungen gegen Transfer-Guru Romano

© UEFA via Getty Images
Paukenschlag in der Fußball-Welt! Ausgerechnet Transfer-Guru Fabrizio Romano (33) wird auf der größten Fußball-Community der Plattform Reddit künftig komplett ausgeblendet.
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Die Moderatoren des beliebten Forums "r/soccer" haben beschlossen, Beiträge des Italieners nicht länger zuzulassen. Romano ist damit als Quelle auf einer der wichtigsten Fußball-Diskussionsplattformen praktisch gesperrt.

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Darum greift Reddit jetzt durch

Dabei gilt der Italiener seit Jahren als die wohl bekannteste Stimme auf dem Transfermarkt. Rund 48 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram, weitere 28,5 Millionen auf X. Sein legendäres "Here we go" ist längst zum Markenzeichen geworden und signalisiert Fans weltweit einen fixen Transfer.

Warum greift Reddit jetzt durch? In einer Stellungnahme sprechen die Moderatoren von einer wachsenden Unzufriedenheit innerhalb der Community. Romano werden zunehmend fragwürdige journalistische Methoden vorgeworfen. Exklusive Informationen liefere er immer seltener, stattdessen übernehme er häufig Meldungen anderer Reporter und veröffentliche sie als eigene Inhalte. Da Transfer-News heute aus zahlreichen seriösen Quellen verfügbar seien, gebe es keinen Grund mehr, Romano eine Sonderrolle einzuräumen.

Moralische Grenze überschritten?

Doch damit nicht genug: Auch moralische Gründe spielten bei der Entscheidung eine Rolle. Die Moderatoren werfen Romano vor, dem wegen Vergewaltigungsvorwürfen in die Schlagzeilen geratenen Mason Greenwood eine Plattform geboten zu haben. Außerdem habe er den Tod von Liverpool-Star Diogo Jota und dessen Bruder André Silva genutzt, um Reichweite und Einnahmen zu erzielen.

Reddit ist in zahlreiche sogenannte "Subreddits" unterteilt, die von ehrenamtlichen Moderatoren betreut werden. Diese legen die Regeln für ihre Community selbst fest. In einigen Fußball-Foren – etwa jenem von Manchester United – waren Beiträge von Romano bereits seit Monaten untersagt. Mit dem Bann auf "r/soccer" trifft es nun ausgerechnet die größte Fußball-Community der Plattform.

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