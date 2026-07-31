Wegen Zigarette: Vater verpasst ICE – Tochter (1) fährt allein weiter

Was als kurze Zigarettenpause gedacht war, endete in einem echten Albtraum.

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Eine kurze Zigarettenpause wurde für einen Vater aus Bayern zum Albtraum. Als der 38-Jährige während eines Halts aus dem ICE stieg, setzte sich der Zug plötzlich wieder in Bewegung – seine erst einjährige Tochter blieb allein an Bord zurück.

Der Mann war am Donnerstagabend gemeinsam mit seinem Kind auf dem Weg von München nach Erfurt, als der Schnellzug im bayerischen Bamberg hielt. Der 38-Jährige nutzte den kurzen Aufenthalt, um auf dem Bahnsteig eine Zigarette zu rauchen.

ICE fährt ohne den Vater weiter

Doch dann kam es zum Schock: Der ICE setzte seine Fahrt fort – ohne den Vater. Seine kleine Tochter befand sich zu diesem Zeitpunkt noch allein im Zug.

Der 38-Jährige alarmierte sofort das Bahnpersonal in Bamberg. Dieses informierte die Mitarbeiter im Zug, die sich bis zum nächsten Halt um das Mädchen kümmerten.

Happy End in Erfurt

Am Bahnhof in Erfurt wurde die Einjährige schließlich an die Bundespolizei übergeben. Der Vater reiste mit dem nächsten ICE hinterher und konnte seine Tochter wenig später wohlbehalten wieder in die Arme schließen.

Für einen kleinen Schmunzler sorgte er schließlich bei der Bundespolizei selbst: Nach dem Wiedersehen habe sich der 38-Jährige wegen der ganzen Aufregung "erstmal einen Glimmstängel anzünden" müssen – diesmal allerdings, ohne seine Tochter aus den Augen zu lassen.