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Ausgeraucht!

Wiens Trafiken-Sterben hält an

Ein rundes Schild mit der Aufschrift "Tabak Trafik" hängt an einer Hauswand in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Wien verliert immer mehr Tabakläden – dabei reißen sich drei Bewerber um jede einzelne freie Konzession.
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Binnen zehn Jahren schrumpfte die Zahl von 635 auf nur noch 519 Standorte in ganz Wien.

Sucht als Umsatzmotor. Zigaretten liefern satte 85 Prozent des Umsatzes – bricht diese Klientel weg, kippt das ganze Geschäftsmodell. Rauchverbote und steigendes Gesundheitsbewusstsein setzen den Trafiken mächtig zu.

Bewusstes Aussieben. Die staatliche Monopolverwaltung GmbH (MVG) vergibt nur noch wirtschaftlich tragfähige Standorte neu – viele Lizenzen verschwinden daher für immer.

Fazit: Trotz Riesennachfrage nach Konzessionen droht Wiens Trafiken-Landschaft weiter zu schrumpfen.

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