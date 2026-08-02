"Sommer im Gemeindebau" mit vollem Programm

„Sommer im Gemeindebau" geht weiter: Wiener Wohnen und Wohnpartner bringen kostenlose Freizeit-, Sport- und Beratungsangebote direkt in die Höfe.

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Von Hoffesten über Sportangebote bis zu Frauencafés – die Teilnahme ist meist gratis und ohne Anmeldung möglich.

Boccia-Highlight. Anders beim Boccia-Turnier: Hier braucht es eine Anmeldung. Vorrunden finden am 14. August im Albin-Hirsch-Park und am 20. August in der Wattgasse 96-98 statt, das Finale steigt am 6. September beim „Tag des Wiener Wohnbaus" im Rudolf-Bednar-Park.

Boccia, Theater, Beratung: So geht der Gemeindebau-Sommer weiter

Miteinander stärken. Im Sommer verlagert sich das Leben nach draußen – und mit ihm auch Konflikte um Lärm oder Sauberkeit. Genau hier setzt die soziale Beratung an: Bewohner sollen frühzeitig ins Gespräch kommen und gemeinsam Lösungen finden.

Volles Programm im August: Sommer im Gemeindebau läuft weiter

Dichtes Programm. Im August erwartet Wiener einiges: Jura Soyfers „Broadway Melodien 1492" als Theater im Gemeindebau, nachbarschaftlicher Austausch bei Eiskaffee im Rabenhof, sowie die Erlebniswelt Gemeindebau in Favoriten. Dazu Schach, Tauschbörsen, Eltern-Kind-Treffen und die 100-Jahr-Feier des Oskar-Grossmannhofs.

Fazit: Alle Termine und Details gibt's auf der Homepage der Wohnpartner wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen.