Immer mehr Brände in Wiens Müllautos

In Wiens Müllautos brennt es immer öfter. Schuld sind falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus, die beim Zusammenpressen im Fahrzeug Feuer fangen.

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Heuer gab es bereits neun solcher Vorfälle bei der MA 48 – ein massiver Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit nur drei Fällen.

Überall versteckt. Die kleinen Kraftpakete stecken in Zahnbürsten, E-Zigaretten, Spielzeug und alten Handys und landen trotz Vorsicht immer wieder im Restmüll. Bei der Entleerung der Tonnen oder beim Pressen im Müllauto werden sie beschädigt, entzünden sich und sorgen für gefährliche Rauchentwicklung.

Neun Vorfälle heuer: Lithium-Akkus lassen Müllautos brennen

Totalschaden. Ein Fahrzeug musste heuer sogar komplett entsorgt werden. Die Feuerwehr öffnete es gewaltsam, nachdem ein Brand nicht rechtzeitig gelöscht werden konnte. Ursache war ein defekter Akku. Grundsätzlich gilt: Raucht oder brennt es in einem Müllauto, wird es sicher abgestellt, die Feuerwehr gerufen und anschließend auf betriebseigenem Gelände nachgelöscht.

Auch Mistplätze betroffen. In zwei Sperrmüllboxen kam es heuer bereits zu kleinen Bränden, die rasch gelöscht wurden. Besonders die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering kämpft mit dem Problem: Dort brennt es ein- bis zweimal pro Woche im Sperrmüllbunker, weil Akkus beim Zerkleinern reagieren.

„Thermal Runaway": Wenn der Akku im Müllauto explodiert

Thermal Runaway. Werden Lithium-Ionen-Akkus beschädigt, kann ein „Thermal Runaway" ausgelöst werden. Dabei entstehen Temperaturen bis zu 800 Grad Celsius und giftige Gase entweichen. Löscheinrichtungen vor Ort dämmen die Brände zwar schnell ein, verhindern lassen sie sich aber nicht.

Appell der MA 48. Akkus und Geräte mit eingebauten Akkus gehören ausschließlich auf Mistplätze, zu Problemstoffsammelstellen oder zurück in den Handel – niemals in die normale Restmülltonne.

Fazit: Falsch entsorgte Akkus werden für die Wiener Müllabfuhr zur wachsenden Gefahr. Nur die richtige Entsorgung kann teure und riskante Brände verhindern.