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Bei 35 Grad in Wien

Süße Überraschung! Hier gibt es kostenloses Eis zum Kaffee

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Die Temperaturen in Wien steigen weit über 30 Grad und sorgen für extremes Schwitzen. Die bekannte Konditorei AIDA reagiert auf die Hitzewelle und lockt mit einer eiskalten Überraschung für alle Kaffee-Fans.
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Da das Thermometer laut "ORF"-Wetter an der Messstation Wien-Innere Stadt heute um 15 Uhr bereits die 35,3 Grad angezeigt hat, greift eine besondere Aktion. Sobald am Stephansplatz 35 °C gemessen werden, gibt es bei dem Traditionshaus den restlichen Tag zu jeder Kaffeebestellung eine Kugel Gratis-Eis dazu.

Kennwort für die süße Abkühlung

Um die Erfrischung zu erhalten, müssen Gäste in der Filiale lediglich den richtigen Satz sagen. Auf Instagram verkündete das Unternehmen: "Es ist heiß. AIDA ist für dich da! Ab 35 °C bekommst du den ganzen Sommer über zu jedem Kaffee eine Gratis-Kugel-Eis, wenn du das Kennwort 'Ich liebe AIDA' nennst."

Außenansicht eines Aida-Cafés mit rosa und weißen Luftballons am Eingang in Wien.
Außenansicht eines Aida-Cafés mit rosa und weißen Luftballons am Eingang in Wien. © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Start der Aktion wird jeweils in Echtzeit über die Social-Media-Kanäle kommuniziert und gilt ab diesem Zeitpunkt bis zur Sperrstunde.

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Große Auswahl an besonderen Eissorten

Die Auswahl ist vielfältig. Neben Classic Eis wie Vanille, Schokolade, Erdbeere und Himbeere gibt es spezielles Gourmet-Eis. Die Konditorei empfiehlt: "Unbedingt probieren, unser neues, cremiges San-Sebastián-Cheesecake Eis und das neue Mozarttorten-Eis." Diese seien zwei ganz besondere Sorten, die es so nur dort gebe. Auch Apfelstrudel, Sachertorten-Eis, Cremeschnitten-Eis, Punschkrapfen und über 17 weitere Varianten stehen den Gästen zur Verfügung.

Ausnahmen für die süße Aktion

Die kühle Erfrischung kann in fast allen Wiener Standorten genossen werden. Einzige Ausnahme bildet die Filiale im Donau Zentrum. Zudem ist der ein Euro günstige Ristretto ausgeschlossen, und das Angebot kann nicht mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden.

Gratis-Eis in Wien auch an den kommenden Tagen

Auch morgen bleibt es in Wien heiß und schwül mit bis zu 35 Grad. Montag sind gar 39 Grad möglich, und am Dienstag sowie Mittwoch werden brütend heiße Höchstwerte von bis zu 40 Grad in der Bundeshauptstadt erwartet.

Video zum Thema

Hitzewelle ist da: Mehr als 40 Grad erwartet

© oe24

Wer die Hitzewelle in der Hauptstadt also mit einem Kaffee und Gratis-Eis überstehen möchte, hat an den nächsten extrem heißen Tagen die ideale Gelegenheit dazu.

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