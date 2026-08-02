Anime-Hype in NÖ: Mega-Ansturm auf Shop

Bereits seit 6 Uhr früh warteten die ersten Besucher vor "Mugiwara World" – das neue Geschäft bietet Sammelkarten, Fanartikel, Tauschmöglichkeiten und Turniere.

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Mit einem enormen Besucheransturm eröffnete in Weigelsdorf der neue TCG- und Anime-Store "Mugiwara World". Hunderte Fans und Sammler wollten sich die Eröffnung nicht entgehen lassen. Die ersten Besucher warteten bereits seit 6 Uhr früh auf den Einlass.

Da sich im Geschäft jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Menschen aufhalten konnte, bildete sich vor dem Shop eine entsprechend lange Warteschlange. Die Begeisterung der Besucher zeigte deutlich, wie groß das Interesse an Anime, Pokémon und sogenannten Trading Card Games mittlerweile auch in der Region ist.

Sammelkarten, Figuren, Plüschtiere etc.

Im neuen Geschäft werden Sammelkarten, Figuren, Plüschtiere sowie zahlreiche weitere Fanartikel rund um Japan, Anime und Pokémon angeboten. Einzelne seltene Sammelkarten erreichen inzwischen einen Wert von mehreren Hundert oder sogar mehreren Tausend Euro.

Karten-Enthusiasten beim Spielen. © monatsrevue

"Mugiwara World" soll jedoch weit mehr als nur ein Geschäft sein. Neben dem Verkauf von Fanartikeln und Sammelkarten können die Besucher ihre Karten vor Ort auch tauschen und gemeinsam spielen. Darüber hinaus sind regelmäßig Turniere und weitere Veranstaltungen geplant.

Ort, an dem man zusammenkommt

"Wir haben viele Fanartikel und veranstalten regelmäßig Turniere. Unser Geschäft soll auch ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein, an dem sie ihre Karten tauschen und gemeinsam spielen können. Mugiwara World ist ein Ort, an dem wir alle zusammenkommen und unser Hobby gemeinsam feiern wollen", erklärte Geschäftsinhaberin Jasmin Jagersberger.

Für das leibliche Wohl der zahlreichen Eröffnungsgäste war ebenfalls gesorgt. Das Mason´s Pub aus Weigelsdorf versorgte die wartenden Besucher mit Speisen und Getränken und machte damit auch die längere Wartezeit angenehmer.

Unter den Gästen befanden sich auch Ebreichsdorfs Bürgermeister Nationalrat Wolfgang Kocevar (SPÖ) und Vizebürgermeister Christian Pusch (SPÖ). Sie gratulierten Jasmin Jagersberger persönlich zur Geschäftseröffnung und wünschten ihr viel Erfolg für die Zukunft.

"Mugiwara World" ist von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.